Die türkische Armee ist nach Darstellung des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yıldırım in der nordsyrischen Region Afrin weiter vorgerückt. Türkische Truppen haben nach Aussagen des Ministerpräsidenten ein Dorf unter ihre Kontrolle gebracht. Soldaten hätten das Dorf Rajo von Terroristen gesäubert und diese von der Grenze zur Türkei weggedrängt, sagte er.



Afrin sei umrundet von türkischem Militär und verbündeten syrischen Oppositionskämpfern, sagte Yıldırım. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sagte, in Rajo gebe es weiterhin heftige Kämpfe.



Bei Luftangriffen in Afrin wurde nach Angaben von Aktivisten mindestens 36 syrische Regierungskämpfer getötet. Dutzende weitere Einheiten würden unter den Trümmern von Häusern vermutet, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Angriffe hätten sich gegen das Dorf Kfar Dschanna gerichtet, teilte die oppositionsnahe Beobachtungsstelle mit. Die Bombardierungen im Nordosten Afrins seien die heftigsten gewesen, seit die Einheiten von Präsident Baschar al-Assad vor knapp zwei Wochen in das Gebiet eingerückt waren.

Es sei das dritte Mal innerhalb von 48 Stunden gewesen, dass die türkische Armee Stellungen der Regierungstruppen bombardierte. Bereits am Freitag waren nach Angaben der Beobachtungsstelle bei einem Luftangriff auf das Dorf Dschamma 14 regierungstreue Milizionäre zu Tode gekommen. Für Medien sind die Zahlen der Organisation, die ihren Sitz in London hat, meist nicht zu überprüfen.



Tauende protestieren in Berlin gegen Syrien-Offensive

In Berlin demonstrierten mehrere tausend Menschen gegen die türkische Militäroffensive im Nordwesten Syriens. Nach Angaben der Polizei verlief der Protest weitgehend störungsfrei. Vier Beamte wurden demnach jedoch verletzt, als sie von Demonstranten mit Fahnenstangen und Reizgas angegriffen wurden. Zudem wurden bei Kontrollen Fahnen und Plakate mit dem Konterfei des in der Türkei inhaftierten Chefs der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, sichergestellt. Zu der Demonstration aufgerufen hatte das Bündnis für Demokratie und Frieden in Afrin.

Die Türkei geht in Afrin gegen die syrisch-kurdische Miliz YPG vor, die in Ankara als terroristische Organisation betrachtet wird. Seit Beginn der Offensive am 20. Januar sind nach türkischen Angaben 41 türkische Soldaten getötet worden.