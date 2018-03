Die Kämpfe zwischen syrischer Armee und Aufständischen in Ostghuta nehmen kein Ende: Es gebe an mehreren Fronten schwere Kampfhandlungen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mit. Die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad isolierten mittlerweile die beiden Städte Harasta und Duma voneinander und spalteten damit die Enklave auf, die zu den letzten von Rebellen kontrollierten Gebieten im Land zählt. Der Artilleriebeschuss der Regierungstruppen werde durch kontinuierliche Luftangriffe begleitet, hieß es weiter.

Bei der vor drei Wochen gestarteten Offensive sind nach Angaben der Beobachtungsstelle mittlerweile mehr als 1.100 Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden. Die Enklave Ostghuta sei in drei Teile zerfallen. Der staatliche Fernsehsender berichtete von der Einnahme der Stadt Misraba, die an der letzten Verbindung zwischen der nördlichen und südlichen Hälfte des von Rebellen kontrollierten Gebiets liegt.



Nachdem eine kleine Gruppe Aufständischer die Region am Freitagabend verlassen hatte, teilten andere Rebellenvertreter mit, weiterkämpfen zu wollen. Die Berichte der Beobachtungsstelle sind wegen der unübersichtlichen Lage im Land oftmals nur schwer zu verifizieren, haben sich aber in der Vergangenheit meist als zutreffend herausgestellt.

Ostghuta nahe der Hauptstadt Damaskus gehört zu den letzten Gebieten in Syrien, die noch von Rebellen kontrolliert werden. Die syrischen Soldaten greifen die Region seit Wochen an. In der belagerten Enklave sind UN-Schätzungen zufolge rund 400.000 Menschen eingeschlossen. Es fehlt an Nahrung, Medikamenten und Trinkwasser. Wegen der Kämpfe scheiterten wiederholt Hilfslieferungen. Die syrische Regierung und das verbündete Russland wollen mit der Offensive nach eigenen Angaben den Beschuss von Damaskus durch Aufständische unterbinden.

"Eine Menge Berichte" über Einsatz von Giftgas

Die Rebellen haben in den vergangenen Wochen bereits mehr als die Hälfte der Enklave an Assads Truppen verloren. Ärzte vor Ort sprachen von Chlorgeruch und Erstickungssymptomen. Die syrische Regierung weist jedoch Vorwürfe zurück, Brandbomben oder Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Es lägen Informationen vor, denen zufolge die Aufständischen einen chemischen Angriff vortäuschen wollten, um die Armee zu diskreditieren.

US-Verteidigungsminister James Mattis warnte Assad davor, im Fortgang der Kämpfe Giftgas einzusetzen. Bei einer Reise in den Oman sagte Mattis, dies wäre "sehr unklug" von der syrischen Regierung. Der Minister vermied es, mit einem Vergeltungsschlag seitens der USA zu drohen. Jedoch wies Mattis darauf hin, US-Präsident Donald Trump habe "vollen politischen Handlungsspielraum" für jede Entscheidung, die er für angemessen halte. Zugleich erinnerte der Republikaner an den US-Raketenangriff auf einen syrischen Fliegerhorst nach einem Angriff mit dem Nervengas Sarin. Es gebe bereits "eine Menge Berichte" über den Einsatz von Chlorgas, fügte Mattis hinzu. Allerdings gebe es keine stichhaltigen Beweise.

Heftige Kämpfe auch um Afrin

Im Nordwesten Syriens erreichte die türkische Armee derweil laut der Beobachtungsstelle Außenbezirke der von kurdischen Milizen kontrollierten Stadt Afrin. Im Nordosten der Stadt habe es "heftige Kämpfe mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss" gegeben, sagte ihr Leiter Rami Abdel Rahman. Die Region um Afrin wird seit 2012 von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) kontrolliert.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte in einer in der südlichen Stadt Mersin gehaltenen und im Fernsehen übertragenen Rede, nach Afrin würden auch die Städte Manbidsch, Kobane, Tal Abjad, Ras al-Ain und Kamischli "von Terroristen gesäubert". Die YPG hatten das von der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) eingenommene Kobane im Januar 2015 in einer symbolträchtigen viermonatigen Schlacht zurückerobert.

Ankara bezeichnet die YPG als Terrororganisation, ebenso wie die mit ihr verbündete und in der Türkei verbotene Arbeiterpartei Kurdistans PKK des inhaftierten Kurdenführers Abdullah Öcalan. Die YPG sind mit den USA im Kampf gegen den IS verbündet. Da beide Länder zugleich Partner in der Nato sind, sorgt die türkische Offensive für Irritationen zwischen Washington und Ankara.