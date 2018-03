Den größten Teil der syrischen Region Ostghuta haben die dort kämpfenden Rebellengruppen bereits an das Regime verloren, nach wochenlangen schweren Angriffen zieht sich nun eine weitere Gruppe zurück. Die Miliz Fajlak al-Rahman werde am Samstag mit der Verlegung ihrer Kämpfer aus dem Gebiet beginnen, berichtete das syrische Staatsfernsehen. Während die Rebellengruppe Ahrar al-Scham ihren Abzug in die Provinz Idlib fortsetzte, liefen auch mit der dritten Gruppe in Ostghuta, Dschaisch al-Islam, Verhandlungen für eine geordnete Kapitulation.

7.000 Zivilisten und Kämpfer von Fajlak al-Rahman sollen am Wochenende die Städte Samalka, Arbin, Ein Tarma und Dschobar verlassen. Die Miliz teilte mit, sie habe eine Vereinbarung unter Beteiligung Russlands getroffen, wonach ihre Kämpfer und deren Verwandte in die Rebellengebiete in Nordsyrien abziehen dürften. Die russische Militärpolizei werde in den Gebieten eingesetzt, die bislang Fajlak al-Rahman kontrolliert habe. Zivilisten, die dort blieben, werde Sicherheit garantiert. Kranke und Verwundete dürften das Gebiet sofort verlassen und Hilfe dorthin gebracht werden. Zudem werde es einen Gefangenenaustausch geben.

Seit Donnerstag ziehen bereits Kämpfer der radikalen Miliz Ahrar al-Scham in den Norden ab. Auch am Freitag verließen wieder Busse mit einigen Hundert Kämpfern und ihren Familienangehörigen die Stadt Hasrata. In alle Gebiete, aus denen sich die Milizen zurückziehen, soll nach den Vereinbarungen die syrische Armee einrücken. Der Syrienexperte Nawar Oliver vom türkischen Omran Center sagte, die Gruppen hätten ihren bedingungslosen Abzug akzeptieren müssen: "Das Einzige, was ihnen zugesagt wurde, war, dass sie gehen können, ohne getötet zu werden."

Nach dem Abzug bliebe nur noch ein Gebiet um die Stadt Duma im Norden von Ostghuta unter Rebellenkontrolle. Die Region nahe der Hauptstadt Damaskus erlebt seit mehr als einem Monat die schwersten Angriffe von Regimetruppen seit Beginn des Kriegs vor sieben Jahren. Inzwischen haben sie mit Unterstützung der russischen Luftwaffe bereits mehr als 80 Prozent von Ostghuta zurückerobert, das seit 2013 unter Belagerung steht. Idlib, das Rückzugsgebiet der kapitulierenden Milizen, ist die letzte Provinz, die sich weitgehend dem Zugriff des Regimes entzieht, doch verloren die Rebellen seit Dezember auch dort größere Gebiete im Südosten.

Derweil setzen das Regime und sein Verbündeter Russland die Bombardierung Ostghutas weiter fort. Aktivisten warfen der russischen Luftwaffe vor, den Ort Irbin mit Brandbomben angegriffen zu haben. Dabei seien am frühen Freitagmorgen 37 Zivilisten in einem Schutzraum durch den Einsatz von "Napalmwaffen" verbrannt, teilte die Rettungsorganisation Weißhelme mit. Bei den meisten Opfern handele es sich um Frauen und Kinder.



Durch die wochenlangen Angriffe sind große Teile der Region zerstört, die humanitäre Lage ist desaströs: Es mangelt an Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung. Seit Tagen fliehen Zehntausende Menschen in Gebiete unter Kontrolle von Regierungskräften. Die dortigen Aufnahmelager sind Hilfsorganisationen zufolge bereits völlig überfüllt.