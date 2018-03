Die syrische Armee hat sich zum Sieger in der seit Jahren umkämpften Region Ostghuta erklärt. Nach Berichten des staatlichen Fernsehens wurden am Samstag mehr als 1700 Rebellen und Zivilisten evakuiert. Busse brachten sie in die Provinz Idlib, die von Oppositinskräften gehalten wird.



Der staatliche Nachrichtenagentur Sana zufolge haben damit in den vergangenen Wochen 38.000 Kämpfer und Zivilisten Ostghuta in Richtung Idlib verlassen. Aktuell ist nur noch Duma, die größte Stadt in Ostghuta, in der Hand von Rebellen. Ein Ultimatum, die Stadt am Samstag zu räumen, könnte nach Berichten regierungsnaher Medien bis Sonntag verlängert werden. In Duma halten sich neben den Rebellen noch Zehntausende Zivilisten auf.

Die Siegesmeldung wurde im staatlichen Fernsehen von Brigadegeneral Ali Mahjub verlesen. "Die Bedeutung dieses Siegs liegt in der Wiederherstellung der Sicherheit und Stabilität für die Stadt Damaskus und ihre umliegenden Gebiete nach einem Leiden ihrer Zivilisten unter den Verbrechen von Terroristen über mehrere Jahre", sagte er. Ostghuta befindet sich nahe Damaskus.



Die syrische Armee hatte Mitte Februar mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eine groß angelegte Offensive auf Ostghuta gestartet, und fast die gesamte Region zurückerobert. Das Gebiet war seit 2012 von zumeist islamistischen Rebellen kontrolliert worden.



Flüchtlingszustrom nach Ildib

Militärische Erfolge der Regierungstruppen in den vergangenen Jahren sind oft mit Abkommen verbunden worden, die Rebellen und ihren Familien sicheres Geleit in die Provinz Idlib gewährten. Idlib ist durch den Zustrom Zehntausender Menschen deshalb zu einer der am dichtesten bevölkerten Regionen Syriens geworden. Der höchste UN-Repräsentant in Syrien, Ali Al-Satari, warnte am Samstag im Fernsehsender Al-Arabija vor neuen Problemen: "Idlib kann nicht mehr Menschen aufnehmen."