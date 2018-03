Die russische Luftwaffe unterstützt im belagerten syrischen Rebellengebiet Ostghuta nach eigener Darstellung eine Bodenoffensive der syrischen Armee gegen Terroristen. Diese hätten eine von Russland und Syrien ausgerufene Waffenruhe gebrochen und durch Beschuss Menschen und humanitäre Hilfe gefährdet, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa in Moskau. Die feindlichen Kämpfer leisteten erbitterten Widerstand, sagte sie der Agentur Tass zufolge.

In Ostghuta nahe der Hauptstadt Damaskus soll nach dem Willen Russlands eine tägliche Waffenruhe zwischen 9 und 14 Uhr herrschen. Den dort lebenden Menschen solle es so ermöglicht werden, das Gebiet zu verlassen. Doch gab es in den vergangenen Tagen immer wieder Berichte von Aktivisten, wonach die Kämpfe weitergingen. Auch hätten die Menschen in Ostghuta Angst, das Gebiet zu verlassen. Sie fürchteten die Armee des syrischen Machthabers Baschar al-Assad, hieß es. Die Berichte der Aktivisten können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Syrische Truppen rücken immer weiter vor

Dies gilt auch für die Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, wonach syrische Regierungstruppen immer weiter in die Rebellenenklave Ostghuta vorrücken. Die Armee habe mehrere Dörfer zurückerobert, erklärte die Gruppe mit Sitz in London. In den vergangenen Tagen wurden bei Kämpfen – demnach die schwersten Gefechte seit Beginn des Krieges vor sieben Jahren – Hunderte Menschen getötet.



Die Situation in Syrien Quelle: IHS Conflict Monitor, New York Times. Stand: 5. Februar 2018. Grafik: Matthias Holz/ZEIT ONLINE

Ostghuta, wo rund 400.000 Menschen leben, gilt als letztes größeres Rückzugsgebiet der Aufständischen in Syrien. Seit 2013 wird der Vorort von Damaskus von syrischen Truppen belagert. In den vergangenen Monaten strafften sie den Belagerungsring weiter, sodass kaum noch Hilfslieferungen durchkamen. In der Region gehen inzwischen Lebensmittel, Wasser, Strom und Medikamente aus. Die massiven Bombardierungen der vergangenen Tage haben die Situation vor Ort deutlich verschärft.

Am kommenden Sonntag könnte nun erstmals wieder ein internationaler Hilfskonvoi das Gebiet erreichen. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef werde die syrische Regierung "möglicherweise" den Konvoi Richtung Duma passieren lassen. Demnach hat sich die Zahl der akut unterernährten Kinder in der gesamten Enklave in den vergangenen sechs Monaten verzehnfacht. Keine Einigung gibt es dagegen über den Transport von etwa 1.000 schwer verletzten Menschen.

"Russische Militäroperation auf der Höhe der Zeit"

Deutschland, Frankreich und die USA riefen Russland auf, seinen Einfluss auf die Regierung in Damaskus zu nutzen, um den im UN-Sicherheitsrat ausgehandelten Waffenstillstand in Syrien umzusetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump forderten Russland nach einem Telefonat zudem auf, die Bombardierungen zu stoppen. Die syrische Regierung müsse für die Verschlechterung der humanitären Lage in dem Gebiet zur Rechenschaft gezogen werden. Ähnliche Forderungen erhob auch der französische Präsident Emmanuel Macron nach einem Telefonat mit Trump.

Auf Antrag Großbritanniens berät der UN-Menschenrechtsrat an diesem Freitag in Genf in einer Sondersitzung über die Lage in Ostghuta. Die USA bezeichneten Russlands Angebot der Errichtung eines Fluchtkorridors als einen Witz. Die Menschen in der Enklave trauten sich nicht, einen solchen Korridor zu benutzen: Sie fürchteten, bei der Armee zwangsverpflichtet, ins Ausland vertrieben oder getötet zu werden.

Dank der militärischen Unterstützung Russlands hat Assad in den vergangenen Jahren stetig Territorium von den Aufständischen zurückgewonnen. In Ostghuta wendet er offenbar ähnliche Methoden an wie bei der Rückeroberung der Großstadt Aleppo 2016: eine Mischung aus Luftangriffen und Vorstößen von Bodentruppen. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte zur Rolle seines Landes am Donnerstag, die russische Militäroperation in Syrien habe gezeigt, dass das russische Militär auf der Höhe der Zeit ist.