Das syrische Regime hat fast die gesamte Region Ostghuta zurückerobert. Mehr als 500 Rebellen und ihre Angehörigen seien entsprechend einer Vereinbarung mit Bussen aus den umkämpften Gebieten gefahren worden, berichtete das syrische Staatsfernsehen. Sie sollen in Rebellengebiete im Norden Syriens gebracht werden.

Auch in den kommenden Tagen soll Ostghuta weiter von den Rebellen befreit werden – das syrische Militär sprach zunächst von 7.000, später von mehr als 3.000 Rebellen, die über einen eingerichteten Fluchtkorridor aus der Region gebracht werden sollen. Wenn die Rebellen die vier vereinbarten Städte verlassen haben, wird in Ostghuta nur noch die Stadt Duma von Rebellen kontrolliert sein – dort herrscht aktuell die Gruppe Dschaisch al-Islam.

Das syrische Militär hat in den vergangenen Wochen unter wochenlangen schweren Angriffen die Rebellenregion bei der Hauptstadt Damaskus zunehmend zurückerobert. Am Freitag hatte dann die Rebellengruppe Failak al-Rahman erklärt, das von ihnen kontrollierte Gebiet aufzugeben. Auch die Gruppe Ahrar al-Scham setzte ihren Abzug in die Provinz Idlib fort.

Ostghuta ohne medizinische Versorgung

Doch die Verschiebung der Frontlinien hat die humanitäre Katastrophe weiter verschlimmert: In Ostghuta sind die Menschen laut Ärzte ohne Grenzen fast vollständig von medizinischer Hilfe abgeschnitten. Vor einer Woche habe Hilfsorganisation rund 20 Einrichtungen unterstützt, nun sei es nur noch eine. "Die Heftigkeit des Krieges führt uns an die Grenzen unserer Hilfsmöglichkeiten", sagte die Landeskoordinatorin für Syrien, Lorena Bilbao. Da sich die Machtverhältnisse verschoben hätten, seien Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen evakuiert worden und das Personal sei geflohen.

Durch das Bombardement und das schnelle militärische Vorrücken bleibe außerdem nicht genug Zeit, um die medizinische Ausrüstung in die verbliebenen Einrichtungen in den belagerten Gebieten zu bringen. Dort würde sie jedoch dringend benötigt, da die syrische Regierung nur wenig oder gar keinen medizinischen Nachschub durchlasse, sagte Bilbao weiter. Laut der Hilfsorganisation sind allein Anfang März mehr als 1.120 Menschen getötet und mehr als 5.600 verletzt worden – die tatsächlichen Zahlen dürften laut der Organisation jedoch weitaus höher liegen, da nur einige Einrichtungen Zahlen übermitteln konnten.

Afrin vollständig unter türkischer Kontrolle

In der umkämpften Region Afrin im Norden Syriens haben sich türkische Truppen und mit ihnen verbündete Milizen nun überall durchgesetzt. Auch die verbleibenden Dörfer seien besetzt worden, teilte das türkische Militär mit. Die Einwohner könnten nun sicher in ihre Häuser zurückkehren. Zuvor hatte die Türkei die gleichnamige Hauptstadt der Region erobert.



1/11 Nach zweimonatigen Kämpfen hatten am Sonntag türkische Truppen und verbündete syrische Milizen die vor allem von Kurden bewohnte Region Afrin und die gleichnamige Stadt im Nordwesten Syriens erobert. Über die Truppen, die sich jetzt in der Stadt aufhalten, heißt es, sie würden Geschäfte, Restaurants und Wohnhäuser plündern. Das meldet neben kurdischen Quellen auch die Nachrichtenagentur AFP aus Afrin. Im Stadtzentrum waren demnach Autos, Laster und Traktoren zu sehen, die Nahrungsmittel, Elektrogeräte, Decken und Motorräder abtransportierten. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 2/11 Der YPG-Sprecher Brossik al-Hassaka sagte, die Eroberer hätten wie früher die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) auch Gebäude angezündet und religiöse Statuen zerstört. Zahlreiche Familien mussten ihre Häuser verlassen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 3/11 Von den geplünderten Geschäften im Nordwesten von Afrin ist kaum etwas übrig. Zuvor hatte die kurdische YPG die Stadt kontrolliert. Die türkische Regierung stuft die YPG wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation ein. Mit der Türkei verbündete syrische Rebellen feierten den Einmarsch als Sieg über den "Terror". Der türkische Regierungssprecher Bekir Bozdağ erklärte, die türkischen Kräfte seien in Afrin "keine Besatzer". Sie seien nicht dort, um zu bleiben. Ziel sei es, die Region "vom Terror zu säubern" und sie "ihren wahren Besitzern" zu übergeben. Wer damit gemeint ist, ließ er offen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 4/11 Syrische Kämpfer haben eine Statue von Kaveh Ahangar (auch: Kawa) gestürzt, einer mythologischen Figur. Der Legende nach war Kaveh Ahangar ein Hufschmied, der einen Aufstand der Iraner angeführt hatte und seine Schmiedeschürze als Flagge des Aufstandes nutzte. Für viele Kurden ist er eine Symbolfigur für den Widerstand gegen ausländische Invasoren. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 5/11 "Zehntausende Menschen leiden in Afrin", twitterte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). "Verzweifelt und verängstigt fliehen täglich Tausende Menschen, die keinen Platz zum Übernachten, wenig Essen, Wasser und medizinische Versorgung haben." Das IKRK arbeitet mit dem Syrischen Roten Halbmond zusammen, um Decken und Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 6/11 Manche Zivilisten versuchen, auf Lastwagen aus der Stadt zu fliehen. Das UN-Nothilfebüro OCHA hatte am Sonntag erklärt, fast 100.000 Menschen aus Afrin seien in benachbarten Gebieten als Vertriebene registriert worden. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 7/11 Syrische Kämpfer sollen nicht nur Geschäfte geplündert haben. Auch sollen sie Autos und Motorräder der einstigen Bewohner mitgenommen haben. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 8/11 Ein syrisches Kind auf der Flucht. Das Auto wartet an einer Kontrollstation in Anab darauf, weiterfahren zu dürfen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 9/11 Dort werden die Flüchtlinge von Wachposten kontrolliert. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 10/11 Vielen Menschen, die aus Afrin fliehen, sind erschöpft und am Ende ihrer Kräfte. Wegen der wochenlangen Belagerung durch die türkische Armee war die Lage für die Zivilisten in Afrin schon vor der Eroberung katastrophal. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 11/11 Nur das Nötigste kann bei der Flucht mitgenommen werden. Hilfsorganisationen zufolge sind viele der Vertriebenen ohne Schutz und dringend auf Hilfe angewiesen. Das Internationale Rote Kreuz fordert einen ungehinderten Zugang zu den Hunderttausenden Flüchtlingen in der Region Afrin. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan erneut zur Waffenruhe in ganz Syrien aufgerufen. Nach der Einnahme der hauptsächlich von Kurden bewohnten Region Afrin durch die Türkei unterstrich Macron die Besorgnis seines Landes angesichts der türkischen Militäroffensive. Er forderte vollen Zugang für humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung, zudem solle die Priorität auf den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gelegt werden.



Afrin ist eine von drei kurdischen Kantonen in Nordsyrien an der Grenze zur Türkei. Die Türkei bekämpft dort die Kurdenmiliz YPG, die sie wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation betrachtet. Mit der Militäraktion soll verhindert werden, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak über Syrien bis in die Türkei bildet.