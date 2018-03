Ein türkisches Gericht hat die Freilassung von zwei griechischen Soldaten abgelehnt, die vergangene Woche bei einer Grenzpatrouille auf türkisches Gebiet geraten waren. Das Gericht in Edirne lehnte den Antrag der Anwälte der beiden Militärs auf Freilassung ab, wie die Nachrichtenagentur Dogan berichtete.



Ein Gericht hatte am Freitag Untersuchungshaft gegen einen Leutnant und einen Feldwebel wegen des Verdachts der versuchten Militärspionage und des "Eindringens in eine militärische Sperrzone" verhängt. Die beiden waren schon am Donnerstag auf der türkischen Seite der Grenze in Gewahrsam genommen worden. Sie gaben an, sich verlaufen zu haben. In der Region des Evros (türkisch: Meric) hatte es in den vergangenen Tagen stark geschneit.

Der griechische Außenminister Nikos Kotzias sagte vor der Gerichtsentscheidung, die Türkei sollte "die Regeln des internationalen Rechts anwenden und nicht eine Routineprozedur in ein ernstes rechtliches und politisches Problem verwandeln".



Verwandte der beiden griechischen Soldaten erreichen das Gericht von Edirne. © Dogan News Agency/DHA/AFP/Getty Images

Ein türkischer Regierungssprecher sagte, die griechischen Soldaten seien wegen Verletzung einer Sperrzone in Haft. Gerüchte über einen Austausch der Inhaftierten mit nach Griechenland geflohenen türkischen Soldaten wies er zurück. Dies komme "nicht infrage", sagte der Sprecher. Die Türkei fordert seit Langem die Auslieferung von acht türkischen Soldaten, die nach dem Putschversuch von Juli 2016 mit einem Helikopter nach Griechenland geflohen waren und dort Asyl beantragt hatten.

Das Verhältnis der beiden Nato-Partner ist seit Langem schwierig. Zuletzt gab es mehrere Zwischenfälle an der umstrittenen Seegrenze in der Ägäis. Auch gibt es Streit um Gasvorkommen vor Zypern, an denen die Türkische Republik Nordzypern beteiligt werden will.