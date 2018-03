Der Gouverneur des US-Bundesstaats Arizona, Doug Ducey, hat nach dem tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto dem Fahrdienstvermittler Uber solche Tests vorerst verboten. In einem Brief teilte er mit, dass er sich zu diesem Schritt entschieden habe, weil Videoaufnahmen des Vorfalls Sicherheitsbedenken aufkommen ließen.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag vor etwas mehr als einer Woche. Das Video, das wenige Tage später von der Polizei in Tempe veröffentlicht wurde, zeigt, wie das Fahrzeug nachts durch die Straßen der Stadt fährt. Plötzlich erscheint die 49-jährige Frau mit ihrem Fahrrad vor dem Auto, die Szene stoppt, kurz bevor das Auto sie trifft. Das Fahrzeug reagierte nicht im Geringsten, als hätten die dafür verantwortlichen Sensoren die Frau gar nicht erfasst.

Die folgende Szene zeigt die Sicherheitsperson im Innern des Uber-Roboterautos. Sie blickt immer wieder von der Straße weg. Kurz vor dem Aufprall schaut sie wieder auf die Fahrbahn, dann ist nur noch zu sehen, wie sie die Augen weit aufreißt. Das Video endet.

Uber kündigte nach dem Unfall an, alle Tests mit selbstfahrenden Autos vorerst einzustellen. Für den Fahrdienstvermittler war es der erste tödliche Unfall mit einem seiner autonomen Autos. Die Polizei hatte in einer ersten Einschätzung gesagt, der Unfall wäre nicht zu vermeiden gewesen. Die Bilder im Video schürten unter Experten Zweifel an der Aussage.



Zuletzt hatte die New York Times berichtet, dass interne Dokumente von Uber Probleme im Testprogramm thematisierten. So gebe es Pannen beim Fahren durch Baustellen, überhaupt müsse der Mensch bei selbstfahrenden Uber-Autos weitaus stärker eingreifen, als es bei der Konkurrenz der Fall sei. Mehrere Unternehmen versuchen, die Technologie möglichst rasch zu verbessern, um damit als Erste auf den Markt zu kommen.