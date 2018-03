Die US-Regierung will der Ukraine 210 Panzerabwehrraketen und 37 Raketenwerfer des Javelin-Systems liefern. Das Außenministerium teilte den Plan am Donnerstag dem Kongress mit. Der hat nun 30 Tage Zeit, um den 47-Millionen-Dollar-Deal zu blockieren – erwartet wird das aber nicht. Sollte der US-Kongress dem Geschäft zustimmen, können die Waffen binnen zwei Monaten geliefert werden.

Abgeordnete beider Parteien haben sich seit einiger Zeit für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen, um Kiew im Kampf gegen prorussische Separatisten im Osten des Landes zu unterstützen. Der Antrag des State Departments wurde am selben Tag gestellt, an dem der russische Präsident Wladimir Putin stolz die Entwicklung neuer Atomwaffen verkündete, die von einer Raketenabwehr nicht abgefangen werden könnten.

Das geplante Rüstungsgeschäft dürfte die ohnehin angespannte Beziehung der beiden Länder noch verschärfen. Russland hatte bereits im Dezember erklärt, dass es "zu neuem Blutvergießen" führen werde. Das US-Außenministerium hielt dagegen: Es wolle die Ukraine dabei unterstützen, "ihre Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen und künftige Aggressionen abzuwehren". Die Ausrüstung sei "rein defensiver Natur".

Der Konflikt hatte 2014 begonnen, als Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektierte. Bisher wurden mehr als 10.000 Menschen getötet. Das Minsker Abkommen vom Februar 2015 sollte den Konflikt befrieden, doch es wird immer wieder gegen dessen Auflagen verstoßen.