Die USA haben damit gedroht, in Syrien notfalls allein einzugreifen, sollte der UN-Sicherheitsrat in dem Bürgerkriegsland nicht handeln. Es sei nicht der bevorzugte Weg, sagte UN-Botschafterin Nikki Haley vor dem UN-Gremium. Aber die USA hätten in der Vergangenheit bewiesen, dazu bereit zu sein und seien es auch jetzt. In welcher Form die Vereinigten Staaten handeln wollen, ließ Haley offen. Im vergangenen Jahr hatten die USA nach einem Giftgaseinsatz in Syrien einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Streitkräfte angegriffen.

Die USA verlangten vom Sicherheitsrat, sich für eine sofortige 30-tägige Waffenruhe für die Hauptstadt Damaskus und die Rebellenenklave Ostghuta einzusetzen. Das Rebellengebiet wird seit Wochen mit russischer Unterstützung von regierungstreuen Kräften angegriffen. Diese begründen ihr Vorgehen mit dem Kampf gegen Terrorgruppen.



Der Sicherheitsrat hatte am 24. Februar eine 30-tägige Feuerpause für das ganze Land gefordert. Nach russischer Ansicht kann eine Feuerpause jedoch ohne eine Vereinbarung der Kriegsparteien nicht durchgesetzt werden. Einen rechtsverbindlichen Beschluss gab es nicht; zudem wurden Ausnahmen für die Bekämpfung von Terrororganisationen zugelassen.



Russland hatte zwar für die Resolution gestimmt, kurz darauf aber einseitig eine mehrstündige tägliche Feuerpause für Ostghuta angekündigt. Selbst diese regionale Feuerpause wurde nicht systematisch eingehalten. Auch der Vormarsch der türkischen Truppen im Kurdengebiet ging unvermindert weiter.



Die UN-Botschafterin der USA Nikki Haley spricht vor dem Sicherheitsrat in New York. © Spencer Platt/Getty Images

Russland nennt sofortige Waffenruhe "utopisch"

Eine sofortige Waffenruhe wäre "utopisch" gewesen, sagte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja nun. Zudem seien die "Antiterroreinsätze" der syrischen Regierung von der Resolution gedeckt. Haley kündigte eine neue Resolution an, die keine "Antiterrorschlupflöcher" mehr beinhalte. Ob und wenn ja, wann über diesen Entwurf abgestimmt werden kann, war jedoch zunächst unklar.

Angesichts der anhaltenden Kämpfe um Ostghuta mahnte UN-Generalsekretär António Guterres mehr Schutz für die belagerten Zivilisten an. "Humanitäre Evakuierungen" aus dem Kampfgebiet seien "dringend nötig", sagte Guterres vor dem UN-Sicherheitsrat.

Guterres forderte "alle Staaten" auf, ihren Einfluss geltend zu machen, um die vor zwei Wochen vom Sicherheitsrat angemahnte Waffenruhe endlich umzusetzen. Die Konfliktparteien müssten humanitäre Hilfslieferungen nach Ostghuta ermöglichen, Kranke und Verwundete müssten die Enklave verlassen können.