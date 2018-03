Der ehemalige bosnisch-serbische Armeechef Ratko Mladić hat Berufung gegen seine Verurteilung durch das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag eingelegt. Der als "Schlächter von Bosnien" bekannt gewordene Mladić forderte, "alle falschen Urteile" sollten zurückgenommen oder verworfen werden. Das UN-Tribunal hatte den 74-Jährigen im November wegen Völkermord und Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt.

Das Gericht befand Mladić wegen seiner Verbrechen während des Bosnienkrieges schuldig, in dessen Verlauf rund 100.000 Menschen getötet und 2,2 Millionen Menschen in die Flucht getrieben wurden. Der Krieg dauerte von 1992 bis 1995. Mladić war zu der Zeit Oberkommandant der bosnischen Serben. Schuldig gesprochen wurde er auch für Verbrechen wie Vertreibung und Folter – dazu gehören etwa die mehr als drei Jahre dauernde Belagerung und der Dauerbeschuss von Sarajevo. Die Belagerung habe Mladić persönlich geleitet, urteilten die Richter damals. Der Angeklagte sei Mitglied eines "kriminellen Unternehmens" gewesen, das die "Säuberung" Bosniens von Nichtserben betrieben hab, hieß es in dem Urteil weiter.

Wegen der von ihm in bosnischen Dörfern begangenen Verbrechen wurde Mladić nicht verurteilt. Aus diesem Grund legte die Staatsanwaltschaft ebenfalls Berufung ein.