Erst hatte Donald Trump mit einem Veto gedroht, nun hat der US-Präsident doch das vom Kongress verabschiedete Haushaltsgesetz unterzeichnet. Ein erneuter Stillstand des Regierungsapparats ist damit abgewendet: Mit der Unterschrift trat das Gesetz in Kraft, andernfalls wäre es erneut zu einer Haushaltssperre in der Nacht zum Samstag gekommen.

Trump kritisierte den Gesamtetat mit einem Umfang von 1,3 Billionen Dollar als viel zu hoch. Dennoch habe er mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit des Landes keine andere Alternative gehabt, als das Gesetz zu unterzeichnen, sagte der Präsident. Mit diesem Haushalt werde das von den Vorgängerregierungen vernachlässigte Militär in die Lage versetzt, wieder die Sicherheit der USA zu gewährleisten.

Am Morgen hatte Trump völlig überraschend ein Veto gegen das vom Parlament verabschiedete Etatgesetz ins Spiel gebracht. Als einen der Gründe führte er an, dass die "dringend benötigte" Grenzmauer zu Mexiko damit nicht vollständig finanziert werden könne. Die Äußerung hatte Befürchtungen ausgelöst, es könnte erneut zu einem Shutdown kommen, also einem vorübergehenden Zwangsstopp der Verwaltung wegen Geldmangels.

Später sagte Trump vor Journalisten, die enorme Verbesserung im Bereich der Verteidigungsausgaben habe ihn umgestimmt. Zugleich drohte er aber, ein Gesetz wie dieses werde er nicht noch einmal unterzeichnen: Es sei so umfangreich, niemand könne das komplett lesen. Die Republikaner hätten außerdem zu viele Zugeständnisse an die Demokraten gemacht, bemängelte er. Er forderte Änderungen im Haushaltsverfahren.

Defizit steigt auf über 800 Milliarden Dollar

Über den neuen Etat war im Kongress monatelang gestritten worden, die Zustimmung war seit Anfang Oktober überfällig. In der Nacht zum Freitag hatten sich Senat und Repräsentantenhaus auf das Gesetz geeinigt. Zwar haben Trumps Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern, doch einige Republikaner hatten die Zustimmung verweigert, unter anderem wegen der Ausweitung des Staatsdefizits, die der Etat zur Folge hat.

Der Haushalt soll die Finanzierung der Bundesregierung bis Ende September sichern. Er sieht große Steigerungen im Verteidigungsbereich vor und auch mehr Mittel für die Grenzsicherung. Neben den zusätzlichen Ausgaben reißen die beschlossenen Steuersenkungen ein großes Loch: Das Defizit wird dieses Jahr wohl 800 Milliarden Dollar übersteigen.

Konservative Republikaner fürchten, das Minus beeinträchtige die Chancen der im November zur Wiederwahl antretenden Abgeordneten ihrer Partei. So kritisierte der republikanische Senator Rand Paul die nach seiner Ansicht ausufernde Ausgabenpolitik und sprach von einem "Monstergesetz". Im Senat ging das Gesetz dennoch mit 65 zu 32 Stimmen durch, im Repräsentantenhaus endete die Abstimmung 256 zu 167.

Keine Lösung für Einwanderungsprogramm

Trump konnte sich jedoch nicht mit seiner Maximalforderung durchsetzen, 25 Milliarden Dollar für den Bau der im Wahlkampf versprochenen Mauer an der Grenze zu Mexiko zu erhalten. Der Präsident will mit dem Projekt illegale Einwanderung verhindern. Das Gesetz sieht zwar Gelder für den Grenzschutz vor, allerdings umfasst das nur Mittel für Erhaltung und Reparaturen sowie für Drohnen, Zäune und "Planungen".

Der Präsident hatte den Etat darüber hinaus kritisiert, weil es keine Lösung für das Daca-Programm vorsieht. Das Programm bietet Einwanderern, die als Kind illegal in die USA kamen, Schutz vor einer Abschiebung. Sie bekommen eine Sozialversicherungsnummer und dürfen arbeiten. Trump hatte das Programm im vergangenen September beendet und dem Kongress bis zum 5. März Zeit gegeben, eine neue Regelung zu finden. Mehrere Anläufe dafür im Kongress scheiterten aber. Die Debatte darüber beeinflusste auch die Verhandlungen über den Haushalt maßgeblich.

Trump warf den Demokraten vor, die jungen Einwanderer im Stich gelassen zu haben. Tatsächlich hatte er selbst keine Kompromissbereitschaft bei dem Thema gezeigt. Er knüpfte eine Lösung für Daca an Bedingungen. Zwar erklärte er sich dazu bereit, dass 1,8 Millionen illegale Einwanderer die Chance auf eine Einbürgerung bekommen sollen. Er forderte aber im Gegenzug die 25 Milliarden Dollar für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, eine Begrenzung des Familiennachzugs für Einwanderer sowie ein Ende der sogenannten Green-Card-Lotterie, die Menschen aus verschiedenen Ländern eine Chance auf eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis in den USA gibt. Auf die letzten beiden Punkte wollten sich die Demokraten, aber auch einige Republikaner nicht einlassen.