Läge das chinesische Taiwan in Europa – es wäre längst ein Mitglied der Europäischen Union. Die autonom regierte Insel ist eine lebhafte und prosperierende Demokratie, seit hier Anfang der Neunzigerjahre die ersten freien Parlamentswahlen abgehalten wurden. Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung, Rechtsstaat, dazu eine offene Marktwirtschaft: Taiwan erfüllt alle Voraussetzungen für einen modernen Staat. Im Transformation-Index der Bertelsmann Stiftung zur weltweiten Entwicklung von Demokratie und Marktwirtschaft landet es regelmäßig weit vorn. Doch diese Musterdemokratie hat ein Problem: Sie wird von der kommunistischen Regierung in Peking bedroht.

Deren Präsident hat gerade scharfe Warnungen an die Taiwanesen gerichtet: Alle Versuche, das Vaterland zu spalten, sagte Xi Jinping in einer nationalistisch grundierten Rede vor dem Nationalen Volkskongress, der Pseudovolksvertretung Chinas, seien "zum Scheitern verurteilt" und würden von der Geschichte bestraft werden. Die VR China betrachtet Taiwan als seine Provinz und spricht der dortigen Regierung das Recht zu zwischenstaatlichen Beziehungen ab. Seit Jahrzehnten bläut die kommunistische Propaganda ihren Landsleuten ein, dass Taiwan nichts Eigenständiges sei.

Die Vorgeschichte dazu ist, dass die Nationalisten unter Chiang Kai-shek im Jahr 1949 den Bürgerkrieg in China gegen die Kommunisten verloren hatten und nach Taiwan geflüchtet waren. Jahrzehntelang galten die Nationalisten dann im Westen als international rechtmäßige Vertreter Chinas. Doch seit 1972 hat die Regierung in Peking den Sitz in den UN inne, und im Jahr 1979 unter Präsident Jimmy Carter brachen die USA ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan zugunsten jener zu China ab, was das Gros der Völkergemeinschaft dann auch tat. Mit seiner Ein-China-Doktrin fordert die Regierung in Peking seither, dass kein Land diplomatische und andere offizielle Beziehungen zu der Inselrepublik unterhalten darf, wenn es ein normales Verhältnis mit der Volksrepublik pflegen will. Wenn überhaupt kommen daher aus dem Ausland nur noch niederrangige Regierungsbeamte nach Taiwan.

Als Ausgleich für Taiwan hatten sich daher die USA 1979 mit dem Taiwan-Akt verpflichtet, die Insel mit gegen China gerichteten Verteidigungswaffen auszustatten. Taipeh erwirbt seither bei amerikanischen Unternehmen regelmäßig Kampfhubschrauber, Abwehrsysteme und Raketen.

Für eine gewisse Aussöhnung zwischen China und Taipeh sorgt seit 1992 ein vager Konsens darüber, dass beide zu "einem China" gehören würden, auch wenn es unterschiedliche Interpretationen gibt, was darunter zu verstehen ist. Doch seit die Insel sich zur Demokratie gewandelt hat, ist das Verhältnis zu Peking insgesamt schlechter geworden.

Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

Das Gros der unter 40-Jährigen – also jene, die unter demokratischen Verhältnissen groß geworden sind – versteht sich heute als Taiwanesen und befürwortet die Unabhängigkeit von der Ein-China-Idee. Niemand will hier von Peking aus regiert werden. Auch eine Wiedervereinigung mit dem Festland nach dem Modell von Hongkongs "Ein Land, zwei Systeme" kommt für viele angesichts der Unterdrückung der Demokratiebewegung in der britischen Ex-Kolonie kaum noch infrage. Die aktuelle Regierung Taiwans unter Präsidentin Tsai Ing-wen tritt gegenüber der Regierung in Peking distanziert auf.

Die VR China reagiert darauf mit verstärktem Druck. Die Regierung in Peking verhinderte beispielsweise die Teilnahme von taiwanischen Vertretern in internationalen Foren wie der UN-Luftsicherheitsbehörde ICAO oder der Weltgesundheitsorganisation WHO. China will Taiwan diplomatisch weiter isolieren und macht Druck auf die paar verbliebenen (kleinen) Länder, die noch offiziellen Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Sie sollten diese abbrechen, Panama beispielsweise hat das jetzt getan. Wirtschaftlich versucht man den Taiwanesen zu schaden, indem zum Beispiel Gruppenreisen aus China auf die Insel blockiert werden – damit geht eine wichtige Einnahmequelle der Tourismusindustrie verloren. Gleichzeitig versucht man verstärkt taiwanische Geschäftsleute mit finanziellen Förderungen nach China zu locken, um diese als Fürsprecher zu gewinnen.