US-Präsident Donald Trump hat den nächsten spektakulären Personalwechsel verkündet: Der nationale Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster werde entlassen und durch John Bolton, den früheren US-Botschafter bei den Vereinten Nationen ersetzt. Trump teilte die Personalie über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Amtsübergabe sei für den 9. April geplant.

Wiederholt war der Präsident mit McMaster in politischen Fragen aneinandergeraten. In den vergangenen Wochen hatten sich Hinweise verdichtet, dass ein Abschied McMasters kurz bevorstehe. Der 55-Jährige Drei-Sterne-General gilt als hochintelligent und vergleichsweise moderat – Trump und er sollen sich persönlich jedoch nie gut verstanden haben. Laut dem Weißen Haus gab McMaster bekannt, im Sommer auch aus dem Militär ausscheiden zu wollen.



John Bolton hatte sich im März bereits mit Trump und dessen Stabschef John Kelly zu Gesprächen über Nordkorea und Iran getroffen. Am frühen Donnerstagmorgen wurde der künftige nationale Sicherheitsberater im Westflügel des Weißen Hauses gesichtet. Er wird bereits der dritte Mann auf diesem Posten in der gut ein Jahr dauernden Amtszeit Trumps.



John Bolton war schon unter der Präsidentschaft George W. Bushs eine lautstarke Stimme der Rechten - und einer der glühendsten Verfechter eines US-Einmarsches in den Irak. Im Gegensatz zu Bush bereut er diesen Schritt bis heute nicht.



Lautstarker Hardliner

Im Jahr 2005 wurde Bolton US-Botschafter bei den Vereinten Nationen. Der Sohn eines Feuerwehrmannes aus Baltimore und Absolvent der Elite-Universität Yale wurde dort für seine Intelligenz und seinen Dickkopf geschätzt. Er gilt als hartnäckiger Verfechter eines amerikanischen Nationalismus. Der UN-Sicherheitsrat dürfte eigentlich nur mit einer Nation besetzt werden, sagte er einmal: natürlich mit den USA. Die EU nannte er eine "abgestumpfte Bürokratie".

John Bolton, bisher US-Botschafter bei den Vereinten Nationen © Joshua Roberts/Reuters

Erst kürzlich sprach sich Bolton für einen Präventivschlag der USA gegen Nordkorea aus. Die Los Angeles Times beschrieb ihn als "neokonservativen Kampfhund". Als George W. Bush ihn zum UN-Botschafter machte, schrieben 100 US-Diplomaten einen Brief an die Senatoren und forderten sie auf, der Nominierung nicht zu folgen. Der republikanische Senator Rand Paul unterstellte Bolton, dieser sei "besessen, praktisch jeden Fehler zu wiederholen, den die US-Außenpolitik in den vergangenen 15 Jahren begangen hat".



Noch nie war eine US-Regierung in so kurzer Zeit mit derart vielen Abgängen, Absetzungen und Wechseln konfrontiert wie unter Trump. Vergangene Woche entließ der Präsident Außenminister Rex Tillerson, zuvor war sein oberster Wirtschaftsberater Gary Cohn zurückgetreten. McMaster kam als Sicherheitsberater ins Weiße Haus, nachdem sein Vorgänger Michael Flynn über das wahre Ausmaß seiner Kontakte mit russischen Regierungsvertretern gelogen und daher gefeuert worden war.