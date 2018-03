US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag handelspolitische Maßnahmen gegen China verkünden. Damit reagiere der Präsident auf den Diebstahl geistigen Eigentums durch die Volksrepublik, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. US-Medien zufolge will Trump Importzölle gegen ausgewählte chinesische Produkte erheben.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete bereits in der vergangenen Woche von Plänen Trumps, Zölle im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar auf chinesische Waren zu verhängen. Sie könnten außer für den Technologie- und Telekommunikationssektor auch für die chinesische Bekleidungsindustrie gelten. Die Zölle beträfen rund 100 chinesische Produkte, von denen Trump glaube, sie seien vor allem mithilfe von Industriespionage entwickelt worden.

China war 2017 mit einem Volumen von 636 Milliarden Dollar der wichtigste Handelspartner der USA. Allerdings überstiegen die Einfuhren der USA aus China die Ausfuhren dorthin im vergangenen Jahr um 375 Milliarden Dollar – ein Defizit, das Trump stört.