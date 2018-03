Die USA haben gelassen auf die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin reagiert, neue Waffensysteme zu entwickeln. "Das kommt für uns nicht überraschend", sagte Pentagon-Sprecherin Dana White in Washington. "Das amerikanische Volk kann sicher sein, dass wir darauf vollends vorbereitet sind", sagte sie. Den USA seien die russischen Rüstungsprogramme schon seit langem bekannt. Allerdings habe die Regierung in Moskau diese bislang bestritten.

Putins Aussage, dass die neuen russischen Raketen die Raketenabwehr der Nato nutzlos machten, wies White zurück. Es sei bei der US-Raketenabwehr nie um Russland gegangen. Vielmehr sollen damit Angriffe des Irans, Nordkoreas und andere Bedrohungen abgefangen werden.

Heather Nauert, Sprecherin des Außenministeriums, kritisierte vor allem die Videoanimation während Putins Rede, die einen "Angriff auf die Vereinigten Staaten" simuliere. Sie bezeichnete das Video als "geschmacklos".

Am Donnerstag hatte Putin in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation neue Atomwaffen und weitere Waffensysteme der russischen Streitkräfte vorgestellt – unter anderem einen atomgetriebenen Marschflugkörper. So berichtete er über eine neue Atomrakete mit "praktisch unbegrenztem" Aktionsradius, die von keinem Abwehrsystem der Welt abgefangen werden könne.

Russland - Putin präsentiert neue Atomwaffensysteme Der russische Präsident stellte in Moskau neue Atomraketen vor, die angeblich nur schwer abgefangen werden können. Er warnte außerdem vor Angriffen auf russische Verbündete. © Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Die US-Regierung wirft Russland vor, mit den Plänen gegen internationale Rüstungskontrollvereinbarungen zu verstoßen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, sagte, dass diese Projekte ein "direkter Verstoß" gegen die von Russland eingegangenen Verpflichtungen seien.



Die US-Regierung versicherte, dass die amerikanischen Verteidigungsfähigkeiten "unübertroffen" seien. "Präsident Trump versteht die Bedrohungen, denen Amerika und seine Alliierten ausgesetzt sind, und er ist entschlossen, Frieden durch Stärke zu erhalten", sagte Regierungssprecherin Sanders. Sie verwies auf den neuen US-Verteidigungshaushalt mit einem Volumen von 700 Milliarden Dollar und die Pläne zur Modernisierung des US-Atomwaffenarsenals. So plant die US-Regierung die Entwicklung neuer kleinformatiger Atomwaffen.

Grüne befürchten Aufrüstungsspirale

Die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger warnt vor einer Aufrüstungsspirale in Ost und West. "Mit ihren ständigen Drohungen und Aufrüstungsankündigungen legen Präsident Putin und Präsident Trump die Axt an die noch wenigen funktionierenden Elemente der internationalen Rüstungskontrolle", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Dabei seien diese Instrumente in einer so gefährlichen Lage besonders notwendig.

Sie appellierte an die EU, schlichtend einzugreifen: "Wenn die Präsidenten der beiden größten Atommächte in Sachen Rüstungskontrolle ein Totalausfall sind, muss nun die Europäische Union endlich aus ihrem Winterschlaf erwachen und die abrüstungspolitische Zusammenarbeit klar einfordern." Brugger betreut als stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende die Bereiche Internationales und Menschenrechte.

Der deutsche Raketenexperte Robert Schmucker äußerte Zweifel an der Umsetzbarkeit von Putins Vorhaben: Es sei unrealistisch, dass Russland nicht abfangbare Raketen bauen könne.