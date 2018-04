In Armeniens Hauptstadt Jerewan haben erneut 50.000 Menschen gegen die Regierung demonstriert. Die Polizei nahm dabei nach eigenen Angaben mindestens 70 Demonstrantinnen und Demonstranten fest. Darunter seien zwei Menschen mit Verbindungen zur Opposition, die verdächtigt würden, Bombenanschläge an öffentlichen Orten vorbereitet zu haben, teilte der nationale Sicherheitsdienst mit. Die Proteste halten seit Tagen an; schon am Freitagabend waren mehr als 200 Menschen festgenommen worden.

Der im März gewählte Staatspräsident Armen Sarkisjan, früher Regierungschef und Botschafter in Großbritannien, ging abends zu den Demonstranten und sprach mit ihrem Anführer, Nikol Paschinjan. Was sie diskutierten, wurde nicht öffentlich.



Die Demonstranten fordern den Rücktritt des vom Kreml unterstützten Ministerpräsidenten Sersch Sargsjan. Er war vergangene Woche nach zwei Amtszeiten aus dem Präsidentenamt ausgeschieden. Am Dienstag wurde der 63-Jährige vom Parlament zum neuen Ministerpräsidenten gewählt.



Demonstranten wollen "friedliche samtene Revolution"

Durch eine Verfassungsreform, die im Dezember 2015 per Referendum gebilligt wurde und nun in Kraft trat, wird das Amt des Ministerpräsidenten deutlich aufgewertet. Die wahre Macht in der verarmten Kaukasusrepublik liegt damit bei Sargsjan. Das Staatsoberhaupt hat dagegen künftig vorwiegend repräsentative Aufgaben. Gegner argumentieren, diese Änderung mache Sargsjan de facto zum Herrscher auf Lebenszeit.

"Sargsjan ist ein Diktator", war schon am Freitagabend auf Schildern zu lesen, Demonstranten schwenkten armenische Flaggen. Der Abgeordnete und Oppositionsführer Nikol Paschinjan hatte am Dienstag den Beginn einer "friedlichen samtenen Revolution" erklärt. Er rief seine Anhänger auf, landesweit "revolutionäre Komitees" zu bilden. Mit ähnlichen Worten kündigte er am Freitag an, dass diese Revolution "sehr bald siegreich sein wird".