Sie galt als bodenständig, offenherzig und beliebt beim Volk: Die ehemalige Präsidentengattin Barbara Bush ist nach Angaben eines Familiensprechers gestorben. Der Gesundheitszustand der 92-Jährigen hatte sich zuletzt rapide verschlechtert. Nach einer Reihe von Krankenhausaufenthalten entschied sie sich gegen eine weitere medizinische Behandlung. Noch am Montag hatte Sprecher Jim McGrath dies mitgeteilt und erklärt, sie verbringe die Tage im Kreise ihrer Familie.

In einer ersten Erklärung, die vom Sender ABC verbreitet wurde, trauerte Sohn George W. samt Familie um seine Mutter. Sie seien traurig, dass sie gegangen sei, doch sie alle wüssten, dass ihre Seele im Frieden war.

Sie war eine von lediglich zwei First Ladys in der Geschichte der Vereinigten Staaten, die die Ehefrau eines Präsidenten, George H.W. Bush, und Mutter eines anderen Präsidenten, George W. Bush, war. Seit Jahrzehnten wurde Bush wegen der Autoimmunkrankheit Morbus Basedow behandelt, 2009 musste sie am Herzen operiert werden und litt ein Jahr zuvor zudem an einem Magengeschwür.



Mit ihrer Schlagfertigkeit und ihrem trockenen Humor war sie zeitweise beliebter als ihr Ehemann. Markenzeichen waren ihre direkte Art und ein "großmütterlicher" Stil, den sie nach Washington brachte – inklusive schneeweißem Haar und Perlenkette. Diese sei gefälscht, sagte sie oftmals ohne Zurückhaltung. "Was ihr seht, das bekommt ihr auch", erklärte sie bei einer Versammlung der Organisation der Republikaner 1988. Damals wurde Vizepräsident George H.W. Bush zum Nachfolger von Ronald Reagan nominiert und amtierte schließlich von 1989 bis 1993.



Ihren späteren Ehemann lernte sie bereits im Alter von 16 Jahren kennen, als beide noch zur Schule gingen. Die beiden waren seit 1945 verheiratet – es ist die längste Ehe eines US-Präsidentenpaares. Die beiden hatten sechs Kinder.

Sohn George W. Bush war von 2001 bis 2009 Präsident. Er nannte seine Mutter als Grund dafür, dass er so viele Frauen in seinem Führungsstab hatte. "Der Grund, warum ich die Ratschläge von Frauen schätze, die einen starken Willen haben und ihre Meinung vertreten, ist meine Mom", sagte er.

Der zweitälteste Sohn Jeb Bush bewarb sich 2016 um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner und geriet dabei oft mit seinem Konkurrenten Donald Trump aneinander. Barbara Bush hatte sich 2013 noch gegen eine Kandidatur ausgesprochen und in einem Interview gesagt, man habe genug Bushs im Weißen Haus gehabt. Andere Familien müssten eine Chance haben. Später änderte sie ihre Meinung aber.



Während des Vorwahlkampfes unterstützte die Frau mit den schlohweißen Haaren Jeb trotz ihres hohen Alters dann sogar mit Auftritten. In einem Interview machte sie deutlich, dass sie Donald Trump für einen ungeeigneten Kandidaten halte. Sie verstehe nicht, wie Frauen ihn wählen könnten, sagte sie mit Blick auf verächtliche Kommentare Trumps über die Moderatorin Megyn Kelly. Jeb Bush galt am Anfang des Rennens als Favorit, schied dann während der Vorwahlen aber früh aus.



"Jedermanns Großmutter"

Zur Amtsvereidigung ihres Mannes löste sie durch das Tragen der Drei-Strang-Perlenkette einen nationalen Fashion-Trend aus. Später gab sie zu, den Schmuck ausgewählt zu haben, weil er ihre Falten am Hals verdecken sollte. Diese Aussage brachte ihr Anerkennung als bodenständige Persönlichkeit ein. Ihr braunes Haar wurde in den 1950er Jahren weiß, als ihre dreijährige Tochter an Leukämie erkrankte und später daran starb. Dass sie eine besondere Wirkung in der Öffentlichkeit hatte, war Bush klar. Dank des weißen Haares werde sie wohl als "jedermanns Großmutter" wahrgenommen, sagte sie einst.

"Barbara Bush war eine fabelhafte First Lady und eine Frau wie keine andere, die Leichtigkeit, Liebe und Alphabetisierung zu Millionen Menschen gebracht hat", sagte der ehemalige US-Präsident George W. Bush nach ihrem Tod. "Für uns war sie so viel mehr. Mom hat uns auf Trab gehalten und uns bis zum Ende zum Lachen gebracht. Ich kann mich glücklich schätzen, dass Barbara Bush meine Mutter war."

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania würdigten Bush als eine Anwältin US-amerikanischer Familien. In einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es, das Ehepaar wolle sich mit der Nation vereinen, um Barbara Bushs Leben zu feiern. Man werde sich sehr lange an sie erinnern, weil sie sich für ihr Land und für Familien stark gemacht habe.

Ex-Präsident Bill Clinton nannte Barbara Bush eine "bemerkenswerte Frau". "Sie hat uns gezeigt, wie ein ehrliches, dynamisches und erfülltes Leben aussieht", twitterte Clinton.