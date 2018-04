In einem Konvoi schwarzer Geländewagen der Polizei verließ Brasiliens Ex-Präsident am Abend das Büro einer Metall-Gewerkschaft in einem Vorort von Sao Paulo. Luiz Inácio Lula da Silva stellte sich den Behörden mit Verspätung, nachdem er sich nach Erlass des Haftbefehls gegen ihn einen Tag lang mit Anhängern in dem Gebäude verschanzt hatte. Zuvor beteuerte der 72-jährige Politiker noch einmal seine Unschuld. Das Verfahren gegen ihn habe zum Ziel, seine Kandidatur bei der Präsidentenwahl zu verhindern.



Bundesrichter Sérgio Moro hatte am Donnerstag Haftbefehl gegen Lula erlassen. Es ist ein Rückschlag für den beliebtesten Politiker des Landes, der angesichts mehrerer Korruptionsverfahren um seine politische Zukunft kämpft. Der Fall hat das Land tief gespalten.

Am Freitag hatte Lula die Frist verstreichen lassen, seine Haftstrafe anzutreten. Hunderte Anhänger hatten verhindert, dass er das Gewerkschaftsgebäude in Sao Bernardo do Campo verließ. Seine Anwälte hatten laut Medienberichten mit der Polizei verhandelt. Sie reichten außerdem einen Antrag beim obersten Gerichtshof ein, den Haftbefehl aufzuheben und wendeten sich an den Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen in Genf. Schließlich gab Lula bekannt, er werde sich stellen. Aufnahmen des TV-Senders Globo zeigten, wie sich der 72-Jährige mithilfe seiner Leibwächter am Samstagabend den Weg durch einen Pulk von Anhängern bahnte. Dann stieg er in ein Auto der Bundespolizei. Von Sao Paulo wird Lula da Silva ins südbrasilianische Curitiba geflogen, wo er seine zwölfjährige Strafe absitzen soll.

Es wird erwartet, dass Lula im Oktober dennoch kandidiert. Nach brasilianischem Wahlrecht darf ein Kandidat acht Jahre lang nicht bei Wahlen antreten, wenn er wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Allerdings gab es in der Vergangenheit immer wieder Ausnahmen von dieser Regel. Sollte Lula, der in Umfragen deutlich führt, seine Kandidatur anmelden, müsste die oberste Wahlkommission über seine Zulassung entscheiden. Mit seiner Inhaftierung gilt der Ausgang Experten zufolge als völlig offen.

Lula war im August zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, weil er Bestechungsgeld in Höhe von umgerechnet 900.000 Euro von dem Baukonzern OAS angenommen haben soll, um OAS zu Aufträgen des staatlichen Ölkonzerns Petrobras zu verhelfen. Ein Berufungsgericht hatte diese Haftstrafe im Januar auf zwölf Jahre erhöht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zudem laufen gegen den ehemaligen Präsidenten sechs weitere Korruptionsverfahren. Seine Anwälte haben mehrere Berufungsverfahren eingeleitet.