Gegen den ehemaligen Staatspräsidenten Luiz Inácio Lula da Silva ist Haftbefehl erlassen worden. Bundesrichter Sérgio Moro wies Lula an, sich binnen 24 Stunden der Bundespolizei in der Stadt Curitiba im Süden des Landes zu stellen.

Lula hatte beantragt, so lange auf freiem Fuß zu bleiben, bis über die Berufung gegen seine Verurteilung zu zwölf Jahren Haft wegen Korruption entschieden worden ist. Dieses Gesuch wies die letzte Instanz jedoch zurück. Seitdem war mit dem Haftbefehl gerechnet worden. Der rasche Beschluss des Richters kam jedoch überraschend. Lulas Arbeiterpartei (PT) hatte noch für Freitagabend eine politischen Veranstaltung mit Lula geplant. Auch viele Medien waren davon ausgegangen, dass Moro die Verhaftung Lulas erst Mitte nächster Woche anordnen würde.

Lula war zwischen 2003 und 2011 brasilianischer Staatschef. Moro ist der Richter, der Lula im Jahr 2017 für schuldig befand, in dem Skandal um Schmiergelder bei Auftragsvergaben an den staatlichen Ölkonzern Petrobras von dem Bauunternehmen OAS die Renovierung eines Luxus-Appartements angenommen zu haben. Dem 72-jährigen Ex-Präsidenten stehen noch weitere Berufungsinstanzen gegen Moros Urteil offen: vor dem Obersten Gerichtshof und dem für Verfassungsfragen zuständigen Gericht.

Richter Moro ordente an, Lula solle in einem speziell für ihn vorbereiteten Raum im Polizeihauptquartier von Curitiba eingeliefert werden, ohne Kontakt zu anderen Häftlingen. In dem Haftbefehl heißt es außerdem, bei seiner Festnahme solle auf Handschellen verzichtet werden.

Die linke PT will Lulas erneute Präsidentschaftskandidatur offenbar auch im Fall seiner Inhaftierung aufrechterhalten. "Lula bleibt unser Kandidat", sagte die Parteivorsitzende Gleisi Hoffmann noch kurz vor Bekanntgabe des Haftbefehls nach einem Treffen der Parteispitze in São Paulo. Mit der "politisch motivierten" Haft Lulas verwandele sich Brasilien in eine "Bananenrepublik", sagte Hoffmann.

In Umfragen hatte Lula zuletzt mit bis zu 36 Prozent deutlich vorne gelegen. Seine Inhaftierung würde seine aussichtsreichen Kandidatur jedoch in Frage stellen. Im Falle einer Niederlage in den Berufungsverfahren wäre Lula politisch wohl am Ende: Wer in zweiter Instanz verurteilt wurde, darf sich in Brasilien acht Jahre lang nicht zur Wahl stellen. In der Vergangenheit sind allerdings Ausnahmen gemacht worden.