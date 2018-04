Der frühere Diktator Guatemalas, Efraín Ríos Montt, ist tot. Der einstige Staatschef starb im Alter von 91 Jahren in seinem Wohnhaus an Herzversagen, wie einer seiner Anwälte mitteilte. Der Ex-General befand sich in seiner Wohnung unter Hausarrest. Gegen ihn lief ein Prozess wegen Völkermords.



Ríos Montt war in Guatemala von März 1982 bis August 1983 an der Macht gewesen. Obwohl er durch einen Militärputsch gestürzt wurde, blieb er politisch aktiv und kandidierte 2003 bei demokratischen Wahlen für das Präsidentenamt. Er scheiterte jedoch.

In einem seit Jahren andauernden Verfahren wurde Ríos Montt Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Im Mai 2013 verurteilte ein Gericht den Ex-Diktator zu 80 Jahren Haft, allerdings hob Guatemalas Verfassungsgericht das Urteil wegen Verfahrensfehlern wenig später auf. Ein neuer Prozess kam immer wieder ins Stocken, wurde im Mai 2016 vorerst eingestellt und erst Ende 2017 wieder aufgenommen. Ríos Montt litt nach Angaben seiner Anwälte an Demenz und nahm nicht an den Gerichtsverhandlungen teil.



Der Anklage zufolge war Ríos Montt als Staatschef für die Ermordung von 1.771 Angehörigen der indigenen Ixil-Volksgruppe verantwortlich. Ríos Montt führte Guatemala auf dem Höhepunkt des 36-jährigen Bürgerkrieges des Landes. Er soll eine gezielte Vernichtungspolitik gegen die Ixil initiiert haben, die damals verdächtigt wurden, mit linksgerichteten Guerillagruppen zu kollaborieren. Während Ríos Montts Herrschaft wurden mehr als 400 Dörfer zerstört, die Zahl der zivilen Todesopfer betrug mehrere Tausend.