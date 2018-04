Mit Jobs und Ausbildungsplätzen will die Bundesregierung bis zu 10.000 irakische Geflüchtete in Deutschland überzeugen, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Um das zu schaffen, wollen die deutsche und die irakische Regierung in Zukunft noch besser zusammenarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung schloss Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Sonntag mit Iraks Regierung bei einem Besuch in Bagdad.



Unter anderem wollen beide Staaten zwei Beratungszentren für Migrantinnen und Migranten im Irak eröffnen. In der kurdischen Provinzhauptstadt Erbil wollte Müller am Nachmittag das erste Rückkehrerzentrum im Nahen Osten eröffnen.

Man wolle den Menschen ein Angebot machen, freiwillig zurückzukehren und nicht als "Loser", betonte der CSU-Politiker. Deshalb schaffe man mit den irakischen Behörden und der Wirtschaft Ausbildungs- und Beschäftigungsangebote in dem vom Krieg geschundenen Land. Von den 240.000 Irakern in Deutschland sind nach Angaben des Entwicklungsministeriums knapp 12.000 ausreisepflichtig.

Nach dem Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind weite Teile des Iraks zerstört. Das Land steht vor dem Wiederaufbau; Deutschland für dieses Jahr 350 Millionen Euro Hilfe zugesagt.