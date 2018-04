Während der Proteste an der Grenze des Gazastreifens ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza erneut ein Palästinenser vom israelischen Militär erschossen worden. Zudem seien 40 weitere Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Der palästinensische Rote Halbmond gab die Zahl der Verletzten mit 81 an, darunter 3 Schwerverletzte sowie 36 Personen mit Schussverletzungen. Zu Zusammenstößen kam es laut Medienberichten auch in verschiedenen Städten des Westjordanlands, darunter Nablus, Ramallah und Hebron.

Nach Angaben der israelischen Armee sorgten Anhänger der radikalislamischen Hamas durch das Verbrennen Tausender Reifen in Grenznähe für einen Rauchvorhang. Die Armee warf Hamas via Twitter vor, die Grenze in Brand setzen zu wollen. Der Grenzbereich wurde zum geschlossenen militärischen Gebiet erklärt.



Vor einer Woche hatte Hamas den sogenannten Marsch der Rückkehr gestartet, insgesamt sollen die Proteste sechs Wochen andauern. Dabei kam es zum schlimmsten Ausbruch der Gewalt seit 2014: Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza kamen bisher 23 Palästinenser ums Leben und rund 1.500 weitere wurden verletzt. Die Angaben des von Hamas geführten Ministeriums lassen sich allerdings nicht unabhängig überprüfen. Israel hat den Gazastreifen seit Machtantritt der Hamas 2007 isoliert.



Für diesen Freitag wurde eine erneute Eskalation befürchtet. Palästinenser im Gazastreifen wurden zu Blutspenden aufgerufen. Der Rettungsdienst Roter Halbmond richtete nach eigenen Angaben an fünf Stellen nahe der Grenze Feldkliniken zur Behandlung von Verletzten ein.



Grund für die Unruhen sind unter anderem die schlechten Lebensbedingungen im Gazastreifen. Die Proteste sollen bis 15. Mai andauern, dem Jahrestag der israelischen Staatsgründung, den die Palästinenser als Tag der Katastrophe (Nakba) und der Vertreibung begehen.