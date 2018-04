Bei den Protesten in Gaza an der Grenze zu Israel ist nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza auch ein palästinensischer Journalist. Es handelt sich demnach um den 30-jährigen Kameramann Jasser Murtadscha, der am Freitag während der Proteste gefilmt hatte. Berichten zufolge ist Murtadscha am Oberkörper von einer Kugel des israelischen Militärs getroffen worden, obwohl er eine Weste mit der Aufschrift "Press" für Presse trug. Wie die Times of Israel berichtete, habe das Militär dementiert, vorsätzlich auf Murtadscha gezielt zu haben.



Hunderte Menschen nahmen am Samstag an Murtadschas Trauerfeier teil. Nach palästinensischen Angaben sind auch unter den Verletzten Journalisten. Insgesamt hatten demnach 491 Menschen Schutzverletzungen erlitten. Von unabhängiger Seite waren diese Informationen nicht überprüfbar.

Am Freitag hatten sich etwa 20.000 Palästinenser am mehreren Orten entlang der Grenze versammelt. Dabei kam es zu Ausschreitungen, bei denen nach palästinensischen Angaben neun Menschen getötet worden sind. Viele der Getöteten waren nach israelischen Angaben militante Palästinenser.

Demonstrantinnen und Demonstranten hatten Autoreifen angezündet, um eine Rauchwand zu schaffen. Es habe zahlreiche Versuche gegeben, im Schutz der Rauchschwaden den Grenzzaun zu beschädigen und Sprengsätze zu legen, teilte die israelische Armee mit. "Hamas versucht buchstäblich die Gaza-Israel-Grenze in Brand zu setzen", schrieb das Militär auf Twitter. Es veröffentlichte außerdem Videos, die zeigen sollen, dass bewaffnete Palästinenserinnen und Palästinenser versuchten, sich dem Grenzzaun zu nähern. Terroristen könnten israelische Siedlungen innerhalb weniger Minuten erreichen, schrieb die Armee. Zum Schutz israelischer Zivilisten werde Israel keinerlei Verletzung der Sicherheitsanlage und des Grenzzauns erlauben, hatte die Armee schon zuvor mitgeteilt.



"Jeder Tote dient den Zielen der Hamas"

Ein Sprecher der israelischen Armee sagte, Scharfschützen seien angewiesen, im Notfall auf die Beine von Aktivisten zu schießen, die den Grenzzaun attackierten. Es habe auch Fälle gegeben, bei denen auf Aktivisten geschossen worden sei, die andere massiv zur Gewalt angestiftet hätten, sagte Jonathan Conricus. Es werde jedoch nicht gezielt geschossen, um zu töten, sagte er. "Jeder Tote dient den Zielen der Hamas."

Die Ausschreitungen hatten während des jüdischen Pessachfests vor einer Woche begonnen. Es handelt sich um die schlimmsten Unruhen seit 2014. Nach palästinensischen Angaben wurden insgesamt 31 Menschen getötet, mehr als 2.800 wurden verletzt, die meisten davon durch Tränengas. Die radikalislamische Hamas, die im Gazastreifen regiert, hatte zum sogenannten Marsch der Rückkehr aufgerufen, die Proteste sollen insgesamt sechs Wochen dauern. Anlass ist der 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels am 14. Mai. Viele Palästinenser sehen diesen Tag als Katastrophe an und fordern ein Recht auf Rückkehr der damals Vertriebenen oder Geflüchteten und deren Nachkommen. Israel lehnt das ab.

Hamas wird von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft. Sie bestreitet das Existenzrecht Israels und fordert die gewaltsame Errichtung eines islamischen Palästinas vom Mittelmeer bis zum Jordan.