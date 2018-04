Das Forschungszentrum des britischen Verteidigungsministeriums hat nach eigenen Angaben "keine präzise Quelle" für das Gift gefunden, mit dem der russische Ex-Agent Sergej Skripal angegriffen wurde. Die Wissenschaftler hätten aber festgestellt, dass es sich um die chemische Verbindung Nowitschok gehandelt habe, ein zur militärischen Verwendung gedachtes Nervengift, sagte der Chef des zuständigen Porton Down Labors, Gary Aitkenhead, dem Sender Sky News.



Die wissenschaftlichen Informationen seien an die britische Regierung gegangen, die dann zusammen mit anderen Hinweisen ihre Rückschlüsse gezogen habe, sagte Aitkenhead weiter. Die gefundene Substanz sei aber sehr kompliziert herzustellen, das könne wahrscheinlich nur mit den "Kapazitäten eines staatlichen Akteurs" geschehen.



Die britische Regierung von Theresa May vermutet Russland hinter dem Giftangriff auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Julija. Die beiden waren am 4. März im südenglischen Salisbury bewusstlos aufgefunden worden.



Russland bestreitet, etwas mit dem Giftangriff zu tun zu haben. Experten der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) untersuchen das Gift ebenfalls. Am Mittwoch wird sich auch der OPCW-Exekutivrat in einer Sondersitzung in Den Haag mit dem Fall Skripal beschäftigen. Russland hatte die Sondersitzung des Leitungsgremiums der OPCW beantragt.