Die Bundesregierung wechselt ihre Botschafter in Washington, London und Brüssel aus. In Abstimmung mit dem Kanzleramt entschied das Auswärtige Amt, dass die bisherige Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, Emily Haber, neue US-Botschafterin in Washington werden soll – als erste Frau auf diesem Posten. Wie die Bundesregierung mitteilte, kehrt Amtsinhaber Peter Wittig nach vier Jahren zurück nach Europa und wechselt im Sommer nach London.



Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wird es auch in Brüssel Veränderungen geben: Demnach soll der bisherige Botschafter in Peking, Michael Clauß, Nachfolger von Reinhard Silberberg als Botschafter bei der EU werden. Silberberg geht in Pension. Als früherer Europa-Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt gilt Clauß als EU-Experte. In seine Amtszeit fiele dann auch die nächste deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020.

Nach Angaben von Reuters war ursprünglich auch der deutsche Botschafter in Paris, Nikolaus Meyer-Landrut, für den Posten in der EU-Hauptstadt im Gespräch. Meyer-Landrut war einst europapolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Dass er nun doch in Paris bleiben soll, liegt laut den Berichten vor allem an den deutsch-französischen Beziehungen, die seit der Amtsübernahme von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mehr Absprachen nötig machen. Hintergrund sind dessen Reformvorhaben wichtiger EU-Institutionen.

All die Botschafterposten gehören zu der sogenannten B9-Besoldungsstufe für die wichtigsten diplomatischen Vertretungen. Die Botschafter in Washington, Brüssel, Paris und London haben eine wichtige Scharnierfunktion für die Abstimmung mit den engsten Verbündeten der Bundesregierung.