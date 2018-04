Das US-Verteidigungsministerium wird die geplante Entsendung der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko finanzieren. Wie das Pentagon mitteilte, wurden Mittel aus dem Budget des Ressorts für die Stationierung von bis zu 4.000 Nationalgardisten genehmigt. Die Reservisten sollten laut dem Pentagon nicht zur Strafverfolgung eingesetzt werden und nichts mit "Migranten oder anderen festgenommenen Personen" zu tun haben – solange Verteidigungsminister James Mattis nicht ausdrücklich die Erlaubnis dazu erteilt hat. Zudem hieß es, die Nationalgardisten würden lediglich zu ihrer Selbstverteidigung bewaffnet.

Als erste haben die beiden US-Bundesstaaten Texas und Arizona angekündigt, weitere beziehungsweise überhaupt erstmals Nationalgardisten an die Grenze zu Mexiko zu schicken. In Texas sollen 250 Einsatzkräfte sowie Fahrzeuge und Flugzeuge mobilisiert werden, wie die dortige Nationalgarde mitteilte. Arizonas Gouverneur Doug Ducey kündigte an, in der kommenden Woche 150 Nationalgardisten zu entsenden. Ein Sprecher Duceys sagte, er habe keine Details darüber, was die Truppen für Aufgaben bekämen. Das Heimatschutzministerium befindet sich auch in Gesprächen mit den Gouverneuren der Bundesstaaten Kalifornien und New Mexico.



US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch ein Dekret zur Entsendung der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko unterzeichnet. Bis zu 4.000 Soldaten der Reservetruppe sollen dort stationiert werden, um die illegale Einwanderung zu unterbinden. Trump begründete die Maßnahme damit, dass der von ihm geplante Bau einer Grenzmauer kaum Fortschritte mache. Die Nationalgarde soll daher die Grenze bewachen, bis "ein großer Teil der Mauer gebaut" sei.

Unterdessen ordnete US-Justizminister Jeff Sessions eine "Null-Toleranz"-Politik für illegale Einwanderer an und rief die Bundesstaatsanwälte in den Grenzbezirken zu einem härteren Vorgehen auf. Per Gesetz kann ein erstmaliger illegaler Eintritt in die USA mit einer Höchststrafe von sechs Jahren geahndet werden, Personen ohne Vorgeschichte mit den Grenzbehörden wird aber meist lediglich eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen. In der Praxis wurden sie nach wenigen Tagen in Gewahrsam oftmals abgeschoben.

Zuletzt wies US-Präsident Trump seine Regierung an, Wege zu finden, die sogenannte Catch-and-release-Regelung zu beenden. Nach der Regelung werden Migranten ohne Aufenthaltsberechtigung freigelassen, während sie etwa auf eine Anhörung zu ihrem Aufenthaltsstatus warten.

Bei der Nationalgarde handelt es sich um Reservekräfte des Militärs. Schon unter Präsident Barack Obama wurden im Mai 2010 zur Unterstützung des Grenzschutzes insgesamt 1.200 Nationalgardisten an die Grenze zu Mexiko entsandt. Unter George W. Bush waren es 6.000. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte ist seit Jahren insgesamt rückläufig.