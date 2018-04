Der Generalstaatsanwalt von Schleswig-Holstein hat die sofortige Freilassung des früheren katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster verfügt. Das teilte eine Sprecherin mit. Puigdemont habe die vom Oberlandesgericht in Schleswig auferlegten Bedingungen für seine Freilassung erfüllt. Die Kaution in Höhe von 75.000 Euro sei hinterlegt worden.



Das Oberlandesgericht hatte am Donnerstag entschieden, dass Puigdemont unter Auflagen auf freien Fuß kommen kann. In seiner Urteilsbegründung verwarf das Gericht den in Spanien erhobenen Vorwurf der Rebellion. Eine Auslieferung wegen des Vorwurfs der Veruntreuung öffentlicher Gelder sei jedoch nicht ausgeschlossen. Ein mögliches Auslieferungsgesuch wird noch geprüft.

Kurz vor seiner Freilassung aus der Justizvollzugsanstalt in Neumünster kündigte Puigdemont eine Fortsetzung der Bemühungen zur Abspaltung seiner Region von Spanien an. "Wir müssen unsere Position beibehalten und niemals zurückweichen", wurde über seinen Twitter-Account verbreitet.

"Man muss mit Hoffnung und Optimismus in die Zukunft blicken. Wir haben das Recht, zu verhindern, dass man uns unsere Zukunft stiehlt", hieß es weiter. Per Hashtag forderte der frühere Regionalpräsident Kataloniens "LlibertatPresosPolitics", Freiheit für politische Gefangene.

Puigdemont hatte die Unabhängigkeit Kataloniens wesentlich vorangetrieben. In Spanien wurde er daraufhin wegen Rebellion sowie der Veruntreuung von Staatsgeldern angeklagt. Ihm droht dort eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren. Er soll für das illegale Unabhängigkeitsreferendum mehr als eineinhalb Millionen Euro veruntreut haben. Die Versuche, Katalonien von Spanien abzuspalten, stufen die spanischen Behörden als Rebellion ein.