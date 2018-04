Mindestens 31 Menschen sind in der afghanischen Hauptstadt Kabul ums Leben gekommen, als ein Attentäter sich am Eingang einer Ausgabestelle für Personaldokumente in die Luft sprengte. Weitere 54 Personen seien verletzt worden, sagte der Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums. Die Opferzahlen könnten weiter zunehmen. Der Attentäter war demnach mit einer Sprengstoffweste ausgestattet und hatte inmitten einer Menschenmenge Sprengsätze gezündet.

In der Außenstelle der Behörde in einem schiitischen Stadtteil im Westen Kabuls können Bürger Ausweise beantragen, die sie für die Teilnahme an Parlaments- und Provinzwahlen im Herbst dieses Jahres benötigen. Afghanistan will am 20. Oktober die seit drei Jahren überfällige Parlamentswahl nachholen. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, der Täter sei zu Fuß zu der Ausweisstelle gekommen.



Die Parlamentswahl sollte ursprünglich schon 2015 stattfinden, wurde aber wegen Sicherheitsbedenken und logistischen Problemen immer wieder verschoben. Die Abstimmung gilt als Generalprobe für die Präsidentschaftswahl, die im April 2019 stattfinden soll.

Sowohl die islamistischen Taliban als auch ein örtlicher Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat betrachteten die afghanische Regierung und demokratische Wahlen als unrechtmäßig. Vergangene Woche hatten Extremisten Behördenangaben zufolge drei Polizeibeamte getötet, die für den Schutz von Wählerregistrierungszentren in zwei afghanischen Provinzen zuständig waren.