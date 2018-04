Der ehemalige Präsident der spanischen Region Katalonien, Carles Puigdemont, hat Einspruch gegen die Vorwürfe der Justiz in Spanien eingelegt. Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas fordert in einem 85-seitigen Dokument unter anderem, dass die Zustimmung des Obersten Gerichtshof Spaniens im Oktober für Verfahren gegen Puigdemont – und weiteren 24 Vertretern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung – für nichtig erklärt wird. Den Einspruch konnte die Nachrichtenagentur AFP nach eigenen Aussagen einsehen.

Der Antrag sei bereits am Mittwoch eingereicht worden, scheibt AFP weiter. Darin argumentiere Alonso-Cuevillas, dass der Vorwurf der Rebellion gegen Puigdemont und die frühere katalanische Bildungsministerin Clara Ponsati, die ebenfalls von Alonso-Cuevillas vertreten wird, nicht haltbar sei. In Spanien setze dieser Straftatbestand nämlich eine gewaltsame Erhebung voraus. Rebellion kann in Spanien mit bis zu 30 Jahren Gefängnis geahndet werden.

Alonso-Cuevillas führt seine Begründung weiter aus: Wenn es in der Zeit um das katalanische Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober überhaupt zu Gewalt gekommen ist, dann handele es sich dabei um "isolierte" Fälle. Und dafür seien allein die Urheber verantwortlich.

Widerspricht gegen den Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder

Der Anwalt geht in dem Einspruch zudem auf den Vorwurf ein, dass öffentliche Gelder veruntreut worden seien. Es gebe keine Beweise, dass Puigdemont Gelder für die Abstimmung freigegeben habe, heißt es weiter. Die Regierung in Madrid hatte die Kosten für das Referendum auf 1,6 Millionen Euro veranschlagt.

Bei der umstrittenen und von Madrid untersagten Abstimmung stimmten 90 Prozent für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Allerdings beteiligten sich nur 42 Prozent der 5,3 Millionen Wahlberechtigten in der Region an der Abstimmung. Nach dem Referendum flohen Puigdemont und Ponsati nach Belgien.

Puigdemont war auf Grundlage eines erneuerten Europäischen Haftbefehls durch die spanische Justiz vor einer in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Vor einer Entscheidung über Spaniens Auslieferungsantrag wurde er in der Justizvollzugsanstalt in Neumünster in vorläufigem Festhaltegewahrsam genommen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein will nach Ostern bekanntgeben, ob sie einen Antrag auf Auslieferungshaft beim Oberlandesgericht stellt.

Ponsati wurde auf Betreiben der spanischen Behörden in Schottland festgenommen und gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt. Am Sonntag hatten vor dem Brandenburger Tor in Berlin mehr als 300 Menschen für Puigdemonts Freilassung demonstriert.