Es ist ein feiner rhetorischer Kniff: Ein "Kinderschutzgesetz" wolle seine Regierung verabschieden, verkündete der österreichische Kanzler Sebastian Kurz am Mittwoch – und wer wollte sich ernsthaft gegen das Wohl der Kinder stellen? Der Name hat sich in der Debatte allerdings nicht durchgesetzt, zu offensichtlich ist die Intention hinter dem Gesetz: Österreich debattiert nicht über den Kinderschutz, sondern über das Kopftuchverbot für Mädchen bis zehn Jahren. Die Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ will Kindergärten und Volksschulen Kopftuch-frei machen.

Der Vizekanzler Heinz-Christian Strache durfte die Initiative am Wochenende im Haus-und-Hofblatt der FPÖ verkünden, der Kronen Zeitung. Ein kleines Ostergeschenk von Sebastian Kurz an seinen Koalitionspartner, der ein Häkchen hinter das Wahlversprechen machen darf. "Das ist ein weiterer Schritt zur Integration", sagte Strache. "Wir wollen damit dem politischen Islam etwas entgegensetzen." Dafür wurden ÖVP und FPÖ gewählt, überrascht hat der Vorstoß das politische Wien also nicht.

Zumal die Regierung durchaus Argumente auf ihrer Seite hat. "Auch Strache hat manchmal recht", kommentiert gar der Standard von der gegenüberliegenden Seite des politischen Spektrums. Selbst Teile der Opposition sind grundlegend dafür, auch Integrationsexperten wie Kenan Güngör, der schon zahlreiche Studien zu muslimischen Jugendlichen in Österreich veröffentlicht hat. Er sagte dem Standard: "Durch das Kopftuch wird die spielerische, offene und erprobende Selbstentfaltungsfähigkeit der Kinder eingeschränkt." Die Kinder würden in ein sehr konservativ-religiöses und traditionelles Welt- und Frauenbild eingepresst.

Eine eher symbolische Handlung

Trotzdem hegen Kritiker einen Verdacht, den ausgerechnet der Mann auf den Punkt brachte, der das Gesetz erarbeiten soll: Heinz Faßmann, der Bildungsminister, der den Wert des Kopftuchverbots so charakterisierte: "Es ist sicher eher eine symbolische Handlung."

Bildungsminister Faßmann gehört zu den Seiteneinsteigern im Kabinett Kurz. Wie man hört, empfing sein Ressort vorab Signale, den endgültigen Auftrag für das "Kinderschutzgesetz" aber erst am Mittwochmorgen. Kurze Zeit später musste Faßmann vor die Presse treten, und er sah dabei aus wie einer, der den Hut, den er eigentlich aufhaben soll, unauffindbar verlegt hat. Unsicher lächelnd blickte der Bildungsminister von links nach rechts. Wie viele Mädchen in Österreich denn überhaupt ein Kopftuch tragen im Kindergarten oder in der Grundschule, fragte ein Journalist. "Ich habe auch versucht die Zahlen zu bekommen", sagte Faßmann. "Ich habe sie nicht bekommen."



Auch auf Nachfrage von ZEIT ONLINE am Donnerstag kann das Ministerium noch keine Zahlen nennen, die müssten erst "intern erhoben werden", sagt eine Sprecherin. Die Redaktionen des Landes telefonieren derweil die Schulen durch, die typische Rückmeldung: in den Kindergärten gibt es Ausnahme-, in städtischen Grundschulen mehrere Einzelfälle. Es scheint, als schieße die Regierung mit Kanonen auf Spatzen – ohne zu wissen, auf wie viele Spatzen genau.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich IGGÖ, der Dachverband der Muslime, geht von einem "Randphänomen" aus, wie die Frauenbeauftragte Amina Baghajati im Gespräch mit ZEIT ONLINE sagt. Sie hält nichts von einem Verbot. Bislang habe die Glaubensgemeinschaft die Einzelfälle im Gespräch mit allen Beteiligten geklärt. "Wir haben eine Gruppe noch nicht so gut erreicht, das sind die Flüchtlingsfamilien", gibt Baghajati zu. Deswegen vom politischen Islam zu reden, sei aber unsinnig. "Es geht eher um ein Stück Beheimatung. Da muss man mit Fingerspitzengefühl vorgehen." Faßmann will die IGGÖ zu Gesprächen einladen, ein Dialog, dem Baghajati nicht vorgreifen will. Sie möchte allerdings "keine Bevormundung, keinen Paternalismus, sondern einen Staat, der auf Einsichtsfähigeit setzt."