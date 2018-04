EU-Justizkommissarin Věra Jourová fordert, die Macht von Sozialen Netzwerken einzuschränken. Facebook und andere wüssten, "dass das Spielzeug in ihren Händen schwierig zu kontrollieren ist, dass sie sich eine Menge Macht gekrallt haben", sagte Jourová der Süddeutschen Zeitung nach der Anhörung des Facebook-Chefs im US-Kongress. Nötig sei ein "Gegenmittel", "eine schlaue Regulierung, die die Risiken herausfiltert und die Internet-Sphäre ansonsten nicht weiter beeinträchtigt".

Der Datenskandal habe nicht nur dem einzelnen Nutzer, sondern auch der Gesellschaft und der demokratischen Debatte geschadet; das habe Mark Zuckerberg bei seiner Entschuldigung außer acht gelassen.



Die EU-Kommission denke darüber nach, auch Algorithmen, die wichtigsten Instrumente der Plattformen, zu regulieren, betonte Jourová. Politiker und Wissenschaftler machten sich Sorgen über die Art und Weise, wie die Menschen durch die sozialen Medien "einsortiert und auch diszipliniert werden, ohne dass wir uns wehren können".



Ein "großes Problem" sieht Jourova zudem in der Anonymität, hinter der sich die Autoren von Hassbotschaften oft verstecken. "Polizisten sagen mir, dass es ihnen schwerfalle, die Leute aufzuspüren, die Hassbotschaften im Netz platzieren. Wenn ich etwas schreibe, das Tausende Menschen beeinflusst, sollte ich dafür mit meinem Namen einstehen müssen", sagte sie.

Der riesige Datenmissbrauch hat den Facebook-Konzern in die schwerste Krise seiner 14-jährigen Geschichte gestürzt. Die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern des sozialen Netzwerks – darunter 2,7 Millionen EU-Bürger – waren bei der britischen Firma Cambridge Analytica gelandet und sollen unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump benutzt worden sein.

Der Datenskandal habe vielen US-Bürgern aber immerhin bewusst gemacht, dass private Daten in der EU besser geschützt sind als in den USA – dass es also eine Alternative gibt. Die EU-Kommissarin will sich Ende April mit den nationalen Wahlkommissionen aller EU-Länder treffen. Dabei will sie erfahren, welche Regeln es in den jeweiligen Mitgliedstaaten gibt, um den Einsatz von Sozialen Medien im Wahlkampf zu beobachten und zu begrenzen. Außerdem will Jourová herausfinden, wie "manipulatives politisches Marketing wie im Fall Cambridge Analytica" verboten werden kann.

Derzeit streben auch US-Amerikaner eine Klage gegen Facebook an. Zu ihrem Gunsten ließ ein Gericht in San Francisco eine Sammelklage im Rechtstreit um die Speicherung biometrischer Daten zu. Eine Gruppenklage sei der effizienteste Weg, den Disput über die umstrittene Gesichtserkennung zu lösen, begründete der Richter seine Entscheidung. Nutzer aus dem US-Bundesstaat Illinois werfen Facebook vor, das Programm ohne ihre Einverständnis verwendet zu haben – dies seiein unzulässiger Eingriff in ihre Privatsphäre. Facebook geht nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass die Klage unbegründet sei. Software zur Gesichtserkennung erlaubt es, etwa im Internet systematisch nach Fotos bestimmter Personen zu suchen.