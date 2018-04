Montenegro hat einen neuen Präsidenten gewählt. Bei der Wahl am Sonntag erhielt der mehrfache Staats- und Ministerpräsident Milo Đukanović ersten Prognosen zufolge 53 Prozent der Stimmen. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, wäre er bereits im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt und müsste nicht in eine Stichwahl.



Đukanović galt als Favorit. Die Opposition ist zersplittert und war mit sechs Kandidaten angetreten. Als größter Konkurrent Đukanovićs galt Mladen Bojanić, der von mehreren Oppositionsgruppen unterstützt wurde, darunter einige prorussische. Bojanić erhielt als Zweiter 34 Prozent der Stimmen. Der bisherige Präsident Filip Vujanović war wegen einer Amtszeitbegrenzung nicht noch einmal angetreten.

Đukanović führte das Land 2016 trotz Drohungen aus Russland in die Nato und hat bereits angekündigt, dass er Montenegro stärker in Europa integrieren will. Seine Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) regiert den kleinen Staat an der Adria seit mehr als 25 Jahren. Đukanović ist seitdem mit wenigen Ausnahmen entweder Staatspräsident oder Ministerpräsident.



DPS verlor zuletzt wichtige Städte

Aktuell steht Đukanović in der Kritik: Bei Kommunalwahlen hatte die DPS zuletzt wichtige Städte verloren. Kommenden Monat stehen in der Hauptstadt Podgorica Gemeindewahlen an, bei denen sich die Opposition bessere Chancen ausrechnet.



Die Opposition wirft Đukanović seit langem vor, Montenegro wie seinen Familienbesitz zu führen. Er herrsche autoritär und habe sein Millionenvermögen auf zweifelhafte Weise mit seiner Nähe zur Mafia aufgebaut, lauten die Vorwürfe. Trotz der Kritik gilt Đukanović für die EU als wichtiger Ansprechpartner.



Montenegro ist EU-Beitrittskandidat. Aus Sicht der EU-Kommission könnte das Land bereits 2025 beitreten. Dann könnte nach dem Willen der EU-Kommission auch Serbien Teil der Union werden, sollten die nötigen Reformen umgesetzt werden.