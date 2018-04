Die syrische Armee festigt nach der weitgehenden Rückeroberung Ostghutas ihre Stellung bei Damaskus. In der Region sind Berichten zufolge aus der letzten Stadt in Rebellenhand Aufständische abgezogen. Die staatliche Agentur Sana berichtete, Kämpfer der Gruppe Failak al-Rahman hätten begonnen, Duma zu verlassen und in die von Rebellen beherrschte Provinz Idlib zu gehen. Die Rebellenfraktion habe eingewilligt, nach Nordsyrien abzuziehen.

In Duma befanden sich nicht viele Failak-al-Rahman-Kämpfer. Die Stadt steht unter der Kontrolle der Gruppe Dschaisch al-Islam, die dort weiterhin ausharrt. Nach Berichten von staatlichen Medien soll die Gruppe Dschaisch al-Islam aber offenbar eine Kapitulationsvereinbarung geschlossen haben.

Der örtliche Medienaktivist Ahmed Chansur berichtete, die Failak-Kämpfer seien bei der jüngsten Regierungsoffensive in der Region bei der Hauptstadt Damaskus nach Duma getrieben worden und folgten nun ihren Kameraden, die in den vergangenen Tagen nach Nordsyrien abgezogen sind.

Die Rebellen brächen in Richtung der von ihnen gehaltenen Region Idlib im Nordwesten des Landes auf. Am Samstag hatte die syrische Armee erklärt, sie habe das Gebiet Ostghuta nahezu vollständig zurückerobert. Nach Angaben der syrischen Regierungszeitung Al-Watan sieht die Vereinbarung auch vor, dass die Rebellen vor dem Abzug ihre schweren Waffen niederlegen.

Verletzte Kämpfer und Zivilisten sollen nach Nordwestsyrien gebracht werden

Bereits in der Nacht zu Sonntag war vereinbart worden, dass zumindest verletzte Dschaisch-al-Islam-Kämpfer und verletzte Zivilisten nach Nordwestsyrien gebracht werden sollen. Die syrische Armee hat damit gedroht, Duma zu stürmen, sollten die Rebellen den Ort nicht aufgeben. Im Gegenzug sollen sie freien Abzug nach Idlib erhalten. Aufständische und ihre Familien haben bereits die wichtigsten Städte in Ostghuta verlassen, darunter Dschobar, Samalka, Arbin und Ain Tarma.

Ein Armeesprecher erklärte weiter, die wochenlange Offensive habe Damaskus Sicherheit gebracht. Wichtige Verbindungsstraßen wie die Route zur irakischen Grenze seien gesichert worden. Die syrische Armee startete im Februar mit russischer Unterstützung ihre Offensive in Ostghuta. Die komplette Einnahme wäre für Staatschef Baschar al-Assad ein wichtiger Sieg. In Duma halten sich neben den Rebellen noch Zehntausende Zivilisten auf. Nachdem die Rebellen Duma verlassen haben, soll die russische Militärpolizei Stellung beziehen.