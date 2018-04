Nicaraguas Präsident Daniel Ortega hat im blutigen Streit um die geplante Rentenreform in seinem Land eingelenkt und von dem Vorhaben abgelassen. Der Schritt soll einen breiten Dialog zwischen der Regierung und den Arbeitern ermöglichen sowie den Frieden im Land wieder herstellen, sagte der Staatschef während einer Fernsehansprache am Sonntag.



Der Entschluss Ortegas folgt tagelangen Protesten gegen die Sozialreform. Die sah vor, Sozialversicherungsbeiträge um bis zu 22,5 Prozent zu erhöhen und gleichzeitig Renten zu kürzen.

Demonstranten, Regierungsanhänger und Sicherheitskräfte leisteten sich den Informationen nach Kämpfe, bei denen mindestens 26 Menschen zu Tode kamen. Am Sonntag wurden auch Geschäfte geplündert. Medien veröffentlichten Bilder aus der Hauptstadt Managua, auf denen ausgeräumte Läden zu sehen sind.

Präsident Ortega heizte Proteste ein

Staatschef Ortega hatte die Proteste am Samstag weiter angeheizt. In einer Ansprache bekundete er zwar bereit zu sein, Gespräche über die von ihm per Dekret angeordneten, umstrittenen Rentenreformen zu führen - allerdings nur mit Unternehmern und nicht mit anderen Vertretern der Gesellschaft.

Den Protesten schlossen sich Studenten, Rentner, Bauern und Unternehmer an; die Regierung schickte Polizei, Soldaten – und offenbar auch Schlägertrupps: Auf Bildern waren immer wieder Gruppen von Motorradfahrern zu sehen, die ihre Helme nicht abnahmen und mit Baseballschlägern auf Demonstranten einschlugen.

Den Demonstranten geht es nicht nur um die Rentenreform

Den Demonstranten geht es um mehr als nur um Ortegas Rentenpläne. Sie werfen dem Staatschef und seiner Familie vor, öffentliche Gelder zu verschwenden und sich am Amt zu bereichern. Ortegas Ehefrau Rosario Murillo ist auch seine Vizepräsidentin. Der ehemalige Rebellenkommandeur Ortega ist schon das vierte Mal Präsident Nicaraguas, doch seine jüngste Wiederwahl im Jahr 2016 war von Vorwürfen der Manipulation überschattet.

Nicaragua ist das zweitärmste Land Lateinamerikas, der Mindestlohn liegt bei 170 US-Dollar pro Monat. Es waren die bislang heftigsten sozialen Proteste gegen die autoritäre Regierung von Präsident Ortega.