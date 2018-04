In der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang hat zum ersten Mal seit über zehn Jahren ein Konzert südkoreanischer Musikerinnen und Musiker stattgefunden. Zahlreiche südkoreanische Popstars wie Cho Yong Pil und Choi Jin-Hee, die K-Pop-Gruppe Red Velvet und Seohyun, ehemaliges Mitglied der bekannten K-Pop-Band Girls' Generation, traten auf.



Auch der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nahm gemeinsam mit seiner Frau Ri Sol Ju an dem Konzert am Sonntag im Großen Theater von Ost-Pjöngjang teil. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Kulturministerium. Ein weiteres Konzert sei für Dienstag geplant.



Insgesamt war eine Delegation aus 120 Personen aus Südkorea nach Pjöngjang gereist. Sie umfasste neben Musikerinnen und Musikern auch Regierungsvertreterinnen und -Vertreter, ein Taekwondo-Showteam sowie Journalistinnen und Journalisten. Angeführt wurde die Gruppe vom südkoreanischen Kultur- und Sportminister Do Jong Hwan. Der Sänger Yoon Do Hyun, der bereits 2002 in Pjöngjang aufgetreten war, war nach der Ankunft zu Tränen gerührt. "Mein Herz ist am Bersten", sagte er.



Begrüßt wurden die Südkoreaner von Hyon Song Wol, der Leadsängerin der nordkoreanischen Girlgroup Moranbong. Sie hatte die Details zu den Auftritten mit ausgearbeitet. "Ihre Ankunft in Pjöngjang bringt große Erwartungen mit sich", sagte sie zu der südkoreanischen Delegation. "Eine Menge an berühmten Sängern ist hergekommen."



Erster Auftritt südkoreanischer Künstler in Nordkorea seit 2007

Formell befinden sich Nord- und Südkorea noch im Kriegszustand, allerdings gibt es derzeit eine Annäherung zwischen den beiden Ländern. So hatte Nordkorea an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang teilgenommen. Während der Spiele waren 140 Mitglieder des nordkoreanischen Samjiyon-Orchesters in Südkorea aufgetreten und dort auf großes Interesse gestoßen. Der bisher letzte Auftritt südkoreanischer Künstler in Nordkorea fand im Jahr 2007 statt.

Ende April soll es ein Gipfeltreffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und Kim Jong Un geben, das in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern stattfinden soll. Zudem ist auch ein Gipfeltreffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber und US-Präsident Donald Trump geplant. Erst letzte Woche war Kim zu Gesprächen mit dem chinesischen Präsident Xi Jinping nach Peking gereist. Derzeit führen 300.000 südkoreanische und amerikanische Soldaten ihr jährliches Militärmanöver in der Region durch.