Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach nach einem Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence und Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow, zum Thema Handelsstreit, von einer "sehr freundlichen" Atmosphäre: "Ich glaube, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, eine gute Lösung zu finden", sagte der Vizekanzler in Washington. Der Eindruck habe sich verfestigt, "dass hier in den Vereinigten Staaten verstanden wird, dass in Handelsfragen die Europäische Union als Einheit handelt."

Die EU versucht derzeit in Verhandlungen mit den USA zu erreichen, dass sie dauerhaft von deren Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausgenommen wird. Bislang gibt es nur eine bis zum 1. Mai befristete Ausnahmeregelung. Mit den Zöllen will US-Präsident Donald Trump die heimische Industrie schützen, die unter der Preiskonkurrenz insbesondere durch China leidet.



In der Europäischen Union wird befürchtet, dass es bei gegenseitigen Strafzöllen nur Verlierer gibt und durch das Abschotten heimischer Märkte und ein Einbrechen des Exports viele Arbeitsplätze gefährdet sein könnten. Der "Geist der transatlantischen Partnerschaft" sei sehr deutlich geworden, so Scholz, der sich wegen der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington aufhält.

Der Minister machte zugleich deutlich, dass Europa zusammenstehe und es deshalb nicht darum gehen könne, Vorteile für einzelne Staaten auszuhandeln. "Wir möchten eine Eskalation vermeiden", unterstrich Scholz. Europa und die USA hätten gemeinsame Vorstellungen, "die uns miteinander verbinden." Er sei überzeugt, dass die Dialogoffensive zu guten Ergebnissen führen könne.



Speziell Deutschland wird seit längerem wegen seines hohen Überschusses im Handel mit den USA von Trump kritisiert. Dieser hatte bereits mit Zwangsabgaben auf die Einfuhr deutscher Autos gedroht. Bundeskanzlerin Angela Merkel will Trump am 27. April besuchen. Auch dabei dürfte das Thema Handel zur Sprache kommen.