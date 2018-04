Zwei Wochen nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Duma haben Chemiewaffenexperten ihre Untersuchungen in der syrischen Stadt begonnen und Proben genommen. Die internationalen Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen haben nach Angaben der Institution einen der Orte in Duma aufgesucht, um Proben für die Analyse im Zusammenhang mit den Vorwürfen eines Einsatzes von Chemiewaffen am 7. April 2018 zu sammeln, teilte die Organisation mit. Diese Proben würden nun in den Niederlanden analysiert. Die OPCW will nach einer Bewertung der Lage vor Ort über einen weiteren Besuch in Duma entscheiden.

Die OPCW-Experten hatten tagelang auf den Einsatz warten müssen. Als Grund wurden Sicherheitsprobleme genannt. Mitarbeiter der Vereinten Nationen waren jüngst unter Beschuss geraten, als sie die Sicherheitslage für das OPCW-Team erkunden wollten. Der Westen vermutet, dass die syrische Regierung und ihr Verbündeter Russland die Untersuchung behindern will.



Das US-Außenministerium hatte den beiden Ländern vorgeworfen, Beweise für den Einsatz von Chemiewaffen verschwinden zu lassen. Dafür gebe es glaubwürdige Hinweise. Demnach bemühten sich Vertreter Russlands zusammen mit der Regierung in Damaskus, Ermittlern der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) in Duma den Zutritt zu verweigern und die Ankunft der Kontrolleure dort zu verzögern.

In Duma soll es Anfang April mutmaßlich zu einem Giftgasangriff gekommen sein, für den der Westen die syrische Staatsführung unter Präsident Baschar al-Assad verantwortlich macht. Bei dem Angriff wurden nach Angaben örtlicher Helfer mindestens 40 Menschen getötet. Kurz darauf willigten die Rebellen in einen Abzug aus der Stadt ein.

In der Nacht zum 14. April bombardierten die USA, Frankreich und Großbritannien mehrere Standorte der syrischen Chemiewaffenproduktion, um die syrische Führung an einem womöglichen weiteren Einsatz von Chemiewaffen zu hindern. Syrien und Russland warfen dem Westen daraufhin Bruch des Völkerrechts vor.