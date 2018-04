Nach vorläufigen Ergebnissen hat die nationalkonservative Fidesz-Partei die Parlamentswahl in Ungarn mit deutlich gewonnen. Auf sie entfielen nach Auszählung von 64,5 Prozent der Stimmen 49,2 Prozent, teilte das Wahlbüro am späten Sonntagabend in Budapest mit. Nach Schätzungen von Wahlforschern wird Fidesz auf bis zu 133 Mandate im 199-sitzigen Parlament kommen.

Damit kann Ministerpräsident Viktor Orbán zum dritten Mal allein regieren. Orbán regiert seit 2010, es wäre seine vierte Amtszeit. Vor vier Jahren hatte Fidesz mit 43 Prozent der Stimmen 133 Mandate und damit eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit gewonnen.



Die endgültige Sitzverteilung im neuen Parlament hängt allerdings noch vom Ausgang der Wahlen in den Direktwahlkreisen ab. Die Stimmen von rund 270.000 Wählern, die nicht an ihrem ständigen Wohnort gewählt haben, werden erst in der nächsten Woche ausgezählt.



Die rechtsextreme Partei Jobbik kam den ersten Ergebnissen zufolge auf rund 20 Prozent vor der linken Liste MSZP-P mit 11,85 Prozent und den Grünen (LMP) mit rund 6,5 Prozent.



Bei der Wahl hatte sich eine überraschend hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet, offenbar die höchste seit 20 Jahren. Nach Angaben der Wahlkommission gaben bis 17 Uhr 63,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Im Jahr 2014 hatte die Wahlbeteiligung insgesamt bei 61,7 Prozent gelegen. Die Wahllokale waren bis 19 Uhr geöffnet. Wie das staatliche Fernsehen berichtet, wurde die Wahl aber in einigen Bezirken wegen des großen Andrangs verlängert. Beobachter hatten vermutet, dass die hohe Wahlbeteiligung der zersplitterten Opposition nützen könnte.



"Die Zukunft des Landes steht auf dem Spiel", hatte Orbán am Sonntag gesagt, als er in einem Wahllokal im Budapester Vorort seine Stimme abgegeben hatte. "Wir können dem Volk vertrauen, ich werde seine Entscheidung akzeptieren." In den letzten Wochen des Wahlkampfs waren immer wieder Korruptionsvorwürfen gegen Politiker aus Orbáns Umfeld laut geworden. Orbán selbst vermied das Thema im Wahlkampf.