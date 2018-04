Österreichs Regierung will verbieten, dass Mädchen in Kindergärten und Grundschulen Kopftücher tragen. "Eine Verschleierung von Kleinkindern ist definitiv nichts, was in unserem Land Platz haben sollte", sagte Kanzler Sebastian Kurz. Es gehe darum, allen Kindern die gleichen Chancen einzuräumen. "Dazu gehört auch, dass es zu keiner Diskriminierung in jungen Jahren kommt", sagte der ÖVP-Politiker.

Auch Kurz' Koalitionspartner FPÖ steht hinter dem Vorhaben. Parteichef Heinz-Christian Strache sagte, die FPÖ wolle damit "Fehlentwicklungen beim politischen Islam entgegentreten".



Um wie viele Kinder es geht, ist nicht klar. Zahlen liegen nicht vor. In vielen islamischen Kulturen sollen Mädchen erst ab der Geschlechtsreife ein Kopftuch tragen. "Es ist sicherlich eine symbolische Handlung", sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).

Gesetz bis zum Sommer

Laut Informationen des Standard soll das Bildungsministerium bis zum Beginn des Sommers ein "Kinderschutzgesetz" ausarbeiten, in dem das Verbot festgehalten wird. Kurz hofft dafür auf die Zustimmung der Oppositionspartei SPÖ, so könnte eine Verfassungsänderung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden.

Das Verbot soll auf Kindergärten und Grundschulen beschränkt bleiben. Nach Einschätzung der Regierung wäre eine Ausweitung auf die Mittelstufe heikel, da sie der Religionsfreiheit widersprechen würde, berichtet der Standard.



In Österreich gilt seit einem halben Jahr ein generelles Gesichtsverhüllungsverbot. Seitdem wurden rund 50 Menschen angezeigt. Das Gesetz richtet sich vor allem gegen Verschleierungen mit Burka oder Nikab. Kopftücher, die das Gesicht freilassen, sind weiterhin erlaubt. Laut Gesetz sind bis zu 150 Euro Strafe fällig, wenn das Gesicht zwischen Stirn und Kinn nicht sichtbar ist.