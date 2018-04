Bei einer Dringlichkeitssitzung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag hat Russland vorgeschlagen, gemeinsam mit Großbritannien zu ermitteln, wer für den Giftangriff auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Julija verantwortlich ist. Das teilte die britische Delegation mit. Sie sprach von einem "perversen" Angebot.



Es war das erste Mal, dass Vertreter Russlands und Großbritanniens zusammengekommen waren, um über den Fall Skripal zu sprechen. Russland hatte die Dringlichkeitssitzung bei der OPCW beantragt. Die Organisation überwacht die Einhaltung der Chemiewaffen-Konvention von 1997 und ermittelt auch in diesem Fall. Für die britische Regierung steht fest, dass die Regierung in Moskau mit dem Treffen von der eigenen Schuld ablenken will. Ziel sei es, "Fragen auszuweichen, die russische Behörden beantworten müssen", twitterte die britische OPCW-Delegation.



In einer Mitteilung der britischen Regierung zu dem Treffen wird außerdem kritisiert, dass es von Russland sehr kurzfristig anberaumt worden sei. Die britische Regierung sei weder über den Inhalt informiert noch in die Planungen miteinbezogen worden, hieß es weiter. Dass Russland angekündigt habe, man werde Untersuchungsergebnisse nicht akzeptieren, solange russische Experten davon ausgeschlossen seien, wertet die britische Regierung als Zeichen dafür, dass die russische Seite "nervös ist".

Auch OPCW untersucht Nowitschok-Proben

Vor dem Treffen in Den Haag hatte der russische Geheimdienst Großbritannien und die USA für den Giftanschlag verantwortlich gemacht. Der Angriff auf die Skripals sei eine "groteske Provokation" gewesen, die von den britischen und amerikanischen Geheimdiensten inszeniert worden sei, sagte der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Naryschkin. Das Vorgehen der USA gleiche demjenigen während des Kalten Krieges, sagte Naryschkin auf einer internationalen Sicherheitskonferenz, die vom russischen Verteidigungsministerium organisiert worden war.

Die britische Regierung wirft Russland vor, mittlerweile mehr als 24 verschiedene, teils widersprüchliche Erklärungen für den Angriff auf die Skripals geliefert zu haben. Unterdessen zeigt sich die Regierung von Theresa May sehr sicher, dass Russland hinter dem Angriff mit dem Nervengift Nowitschok steht. Britische Wissenschaftler konnten diese Woche im Labor feststellen, dass es sich um das in der ehemaligen Sowjetunion hergestellte Nervengift handelte. Ob es tatsächlich aus Russland stammte, konnte indes nicht nachgewiesen werden. Der Laborleiter sagte, nur ein staatlicher Akteur sei in der Lage, ein solches Gift herzustellen.

Auch unabhängige Experten der OPCW untersuchen Proben des Stoffes. Es wird erwartet, dass die OPCW ihre Ergebnisse in der kommenden Woche vorlegt.



Die Skripals waren am 4. März im englischen Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Beide befanden sich über Wochen in kritischem Zustand, mittlerweile ist Julija Skripal auf dem Weg der Besserung.

Bundesregierung hält britischen Verdacht für plausibel

Der Fall belastet die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und einer Vielzahl westlicher Länder. Zahlreiche EU-Staaten, die USA und auch Kanada haben russische Diplomaten ausgewiesen, Russland reagierte mit entsprechenden Gegenmaßnahmen.

Die Bundesregierung verteidigte ihre Entscheidung, solidarisch mit der britischen Regierung zu sein und russische Diplomaten des Landes verwiesen zu haben. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Mittwoch, über die Untersuchung der Nervengiftspuren in Salisbury hinaus gebe es weitere Erkenntnisse, die auf Russland als Urheber des Anschlags hindeuteten. Die Erklärungen aus London seien plausibel, sagte der Sprecher weiter. Die britische Regierungschefin Theresa May hatte Ende März die anderen EU-Staats- und Regierungschefs auf einem Treffen in Brüssel darüber informiert, worauf ihr Verdacht gründet.