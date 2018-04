Der Chef des russischen Auslandsgeheimdiensts, Sergej Naryschkin, hat den Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal als "groteske Provokation" der Geheimdienste Großbritanniens und der USA bezeichnet. Ein Teil der europäischen Staaten habe offenbar keine Bedenken, den beiden Staaten "ohne mit der Wimper zu zucken zu folgen", sagte Naryschkin.



Zugleich forderte er, dass Russland und der Westen auf Gewalt in den internationalen Beziehungen verzichten und zu einem "vernünftigen Dialog zurückkehren" sollten. Es gelte, eine neue Kuba-Raketenkrise wie im Oktober 1962 zu verhindern. Damals stand die Welt am Rand eines Atomkrieges. Naryschkin fügte hinzu, das "unverantwortliche Spiel" müsse aufhören, bei dem der "Einsatz immer wieder erhöht" werde.

Nachdem ein britisches Militärlabor die russische Herkunft des Nervengifts im Fall Skripal nicht nachweisen konnte, verlangte Russland am Dienstag eine Entschuldigung Großbritanniens. Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, sagte, der "Schwachsinn" in der Angelegenheit um den Giftanschlag sei "zu weit gegangen". Die Theorie Großbritanniens werde sich auf keinen Fall bestätigen, weil es nicht möglich sei, sie zu bestätigen. Der britische Außenminister Boris Johnson, der Putin persönlich für den Giftanschlag verantwortlich machte, und Premierministerin Theresa May müssten sich bei Russland und den EU-Staaten entschuldigen.



Das Forschungszentrum des britischen Verteidigungsministeriums hatte am Dienstag mitgeteilt, "keine präzise Quelle" für das Gift gefunden zu haben. Man habe aber festgestellt, dass es sich um die chemische Verbindung Nowitschok gehandelt habe, ein zur militärischen Verwendung gedachtes Nervengift, sagte der Chef des zuständigen Porton Down Labors, Gary Aitkenhead, dem Sender Sky News.



Großbritannien und seine Verbündeten machen Russland für den Giftanschlag verantwortlich. Vater und Tochter kamen in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus – Julija Skripal ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung.

May hatte die EU-Staats- und Regierungschefs vor Kurzem darüber informiert, was die britischen Behörden über den Fall Skripal wissen. Vergangene Woche hatten sich dann zahlreiche EU-Staaten, die USA und auch Kanada solidarisch mit Großbritannien gezeigt und russische Diplomaten des Landes verwiesen. Russland reagierte seinerseits mit der Ausweisung von Diplomaten.