Großbritannien hat eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Fall Skripal beantragt. Die Sitzung solle voraussichtlich in der kommenden Woche stattfinden, verlautete von der britischen Vertretung bei den Vereinten Nationen. Die Regierung in London reagierte damit auf eine Untersuchung durch die unabhängige Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW). Diese war zu dem Ergebnis gekommen, dass bei dem Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal ein Gift verwendet worden war, das die Sowjetunion in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt hatte. Die OPCW bestätigte damit die Ergebnisse der britischen Behörden.



Russland wies die Ergebnisse der Chemiewaffenexperten zurück. Man akzeptiere keinerlei Ermittlungsergebnisse, so lange die Regierung in Moskau keinen Zugang zu den Untersuchungen Großbritanniens und der OPCW erhalte, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums.



Die britische Regierung hatte die internationalen Chemiewaffenexperten der OPCW gebeten, in dem Fall zu ermitteln. Der frühere russische Doppelagent Skripal und seine Tochter Julija waren am 4. März im südenglischen Salisbury vergiftet worden.

Bundesregierung begrüßt Untersuchung

Die britischen Behörden gehen davon aus, dass bei der Tat ein Nervengift der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Produktion zum Einsatz kam. Die britische Regierung macht daher die Regierung in Moskau für den Giftanschlag verantwortlich, Russland weist jede Verantwortung zurück. Der Fall führte zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen Russland und Großbritannien sowie zahlreichen weiteren westlichen Staaten.

Deutschland lobte die Regierung in London dafür, dass sie in dem Fall die OPCW eingeschaltet hatte und damit "für ein größtmögliches Maß an Transparenz" sorge. Großbritannien habe der Bundesregierung auf der Grundlage auch der chemischen Analyse des Giftes "detailliert dargelegt, weshalb die Verantwortung Russlands sehr wahrscheinlich ist und es keine plausible alternative Erklärung gibt", teilte ein Sprecher des deutschen Außenministeriums mit. Russland sei nun aufgerufen, "endlich eine konstruktive Rolle einzunehmen und die offenen Fragen zu beantworten".