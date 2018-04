Russland und Großbritannien haben sich in einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht. "Wir haben unseren britischen Kollegen gesagt, dass sie mit dem Feuer spielen und das noch bereuen werden", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja während der Sitzung in New York, die auf Bitten seines Landes einberufen worden war. Er warf den Briten "dreckige Spiele" vor, die eine "Provokation der übelsten Sorte" seien.

Großbritannien bekräftigte indes seinen Verdacht, dass Russland für die Vergiftung von Sergej Skripal verantwortlich sei. Gleich eine ganze Reihe von Faktoren habe ihre Regierung zu dem Schluss geführt, dass der frühere Doppelagent durch einen Angriff des russischen Staates vergiftet worden sei, sagte die britische UN-Botschafterin Karen Pierce vor dem Sicherheitsrat. Dazu gehöre die Erklärung Russlands, dass Ex-Agenten Freiwild seien. Weitere Informationen könne sie aber nicht offenlegen.

Großbritannien freue sich zudem auf den Bericht der Organisation zum Verbot chemischer Waffen (OPCW), die den Anschlag untersuche. Pierce sagte, sie fürchte allerdings, dass Russland die Sicherheitsratssitzung beantragt habe, weil es bereits zu erklären versuche, weshalb es die Untersuchungsergebnisse nicht akzeptieren werde.

Der frühere russische Doppelagent Skripal war am 4. März gemeinsam mit seiner Tochter Julija im südenglischen Salisbury vergiftet worden. Der 66-Jährige befindet sich in einem kritischen Zustand, seiner 33 Jahre alten Tochter geht es besser. Nach Erkenntnissen britischer Forscher wurde bei dem Attentat das Nervengift Nowitschok verwendet, das einst in der Sowjetunion entwickelt wurde.



Der Fall belastet auch die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und einer Vielzahl westlicher Länder. Zahlreiche EU-Staaten, die USA, Australien und Kanada haben russische Diplomaten ausgewiesen, Russland reagierte mit entsprechenden Gegenmaßnahmen.