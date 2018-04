In der Redaktion von aktuality.sk ist der Ausnahmezustand zur Normalität geworden. Bewaffnete Sicherheitsmänner patrouillieren vor dem Eingang zum Großraumbüro, vor dem Gebäude sind Kerzen, Grablichter und Fotos aufgestellt. All for Jan, alles für Ján, steht auf den Ansteckern, die an der Rezeption verteilt werden.

Peter Bárdy, großgewachsen, braungebrannt, Turnschuhe und Dreitagebart, ist Chefredakteur von aktuality.sk und führt durch die Redaktionsräume. Man merkt ihm noch den Schock an, aber auch die Routine, wenn er auf die Fragen der ausländischen Journalistinnen und Journalisten antwortet. Acht Wochen ist es her, dass sein Mitarbeiter, der Investigativjournalist Ján Kuciak und seine Verlobte Martina Kušnírová, in ihrem Haus bei Bratislava erschossen wurden.

Seit seinem Mord protestieren Zehntausende Slowaken "für eine würdige Slowakei", die Regierung ist in einer Krise. Kuciaks Recherchen führten ins Herz der slowakischen Politik: Er recherchierte zu den Verbindungen aus dem Büro des Premiers Robert Fico zur organisierten Kriminalität bis hin zur italienischen Mafia. Der Premier und sein Innenminister Robert Kaliňák sind inzwischen zurückgetreten. Erst diese Woche trat auch der neu eingesetzte Innenminister Tomáš Drucker zurück, er war keine vier Wochen im Amt. Wenige Stunden später erklärte der Polizeipräsident Tibor Gašpar, er werde Ende Mai sein Amt niederlegen. Seinen Rücktritt hatten Zehntausende Slowaken seit Wochen gefordert, weil sie ihn im Bunde mit den Oligarchen sehen. Damit wäre eine unabhängige Ermittlung im Fall Kuciak ihrer Meinung nach kaum möglich. In der Regierungspartei Smer herrscht dieser Tage Chaos. "Der Partei laufen die Leute davon", sagt der Journalist Arpád Soltész. Neuwahlen gelten aufgrund von Umfragen und der politischen Kräfteverhältnisse nach wie vor als unwahrscheinlich.

Kerzen für das ermordete Paar © Simone Maria Brunner für ZEIT ONLINE

Über die Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und organisiertem Verbrechen war in der Slowakei schon länger berichtet worden. Doch erst der Mord an zwei jungen Menschen änderte die Stimmung im Land. Schon vor zwei Jahren hatte Marek Vagovič, der auch bei aktuality.sk arbeitet und ein enger Mitarbeiter Kuciaks war, ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Titel: Wie Fico das Land an Oligarchen verkauft hat. Darin beschreibt Vagovič, wie die Slowakei zu dem wurde, was sie seiner Meinung nach heute ist: ein Oligarchen-Staat. Als die Partei Smer um die Jahrtausendwende als Alternative zur Partei des langjährigen Premier Vladimír Mečiars gegründet wurde, wurde sie von einflussreichen Geschäftsmännern finanziert. Ein Sündenfall, der das System bis heute zerfrisst. "Die Partei Smer funktioniert heute wie eine Aktiengesellschaft, bei der nicht die gewählten Politiker das letzte Wort haben, sondern die reichen Hintermänner", sagt Vagovič.

Lange galt die Slowakei als Musterland

Dabei galt die Slowakei lange als Musterland und Stabilitätsanker für die EU. Die internationale Autoindustrie hat viel in den 5,4-Millionen-Einwohner-Staat investiert. Seit 2009 zahlt man hier mit dem Euro, als einziges Land unter den Visegrád-Staaten. Die Regierung vertrat sogar, im Gegensatz zu anderen osteuropäischen EU-Mitgliedsländern, eine etwas sanftere Position bei der Flüchtlingsfrage und hat zuletzt das EuGH-Urteil zur Umverteilungsquote akzeptiert.



Doch hinter den Kulissen wurde ein System aufgebaut, das wenig mit dem Selbstverständnis der EU zu tun hat. Am Donnerstag verabschiedete das EU-Parlament eine Resolution, die Slowakei solle den Mord an Kuciak aufklären und Journalisten besser schützen. "Die Slowakei versucht, seine oligarchische Demokratie mit starken EU-Verbindungen zu kaschieren", kommentiert Dariusz Kalan in World Politics Review.

Ein Befund, den auch Gabriel Šípoš teilt, Chef von Transparency International in der Slowakei. "Die Polizei und die Staatsanwälte haben keine freie Hand, um unabhängig zu ermitteln", sagt Šípoš. Im Gegensatz zu vielen anderen EU-Ländern ist in der jungen Geschichte der Slowakei kein einziger hochrangiger Politiker wegen Korruption verurteilt worden. "Der prominenteste Fall betraf einen Bürgermeister von 20.000 Einwohnern in der Nord-Slowakei", sagt Šípoš. Im Antikorruptionsranking von Transpareny International liegt die Slowakei auf Rang 54 von 180 Ländern, am unteren Ende in Europa.