Der sudanesische Präsident Omar al-Baschir hat die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen seines Landes angeordnet. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Suna. Der Schritt erfolge im Geist von "Versöhnung, nationaler Harmonie und Frieden" und diene dem nationalen Dialog, hieß es. Die Freilassung öffne die Tür zur Beteiligung aller politischen Kräfte, die anstehenden Themen des Landes zu erörtern. Eine Zahl oder Namen der Freigelassenen nannte die Agentur nicht.

Die sudanesische Regierung befindet sich seit 2015 in einem nationalen Dialog mit politischen Gruppen und Parteien, um Konflikte in Krisenregionen wie Darfur zu beenden. Dort und in der südlichen Provinz Blauer Nil kämpfen verschiedene Rebellengruppen und Milizen gegen Regierungstruppen. Im Zuge der Verhandlungen hatten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Freilassung der politischen Gefangenen zur Bedingung eines erfolgreichen Dialogs gemacht. In den vergangenen Wochen ließ Al-Baschir bereits etwa 80 Gefangene frei.



Amnesty berichtet von 50 politischen Gefangenen

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sind noch mehr als 50 Aktivistinnen und Aktivisten inhaftiert. Sie hätten lediglich von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit Gebrauch gemacht und seien ohne Anklage in Haft, twitterte Amnesty. Außerdem dokumentiert die Organisation regelmäßig Missbrauch und Folter von Gefangenen. Neben Aktivisten seien Journalisten, Anwälte, Menschenrechtsverteidiger, Ärzte und Studierende von den Menschenrechtsverletzungen betroffen.

Das nordafrikanische Land leidet unter einer Währungskrise und einer Hyperinflation. Öffentliche Proteste sind verboten und werden regelmäßig von Sicherheitskräften zerschlagen. In der Hauptstadt Khartum und in anderen Teilen des Landes war es im Januar dennoch zu Protesten gekommen, nachdem die Regierung Subventionen gestrichen und die Währung abgewertet hatte. Hunderte Menschen wurden festgenommen, einige von ihnen später wieder freigelassen. Auch Oppositionspolitiker werden im Sudan regelmäßig festgenommen.

Notstand in vielen sudanesischen Regionen

In vielen sudanesischen Regionen gilt der Notstand. Dieser solle nach offiziellen Angaben bei der Entwaffnung Aufständischer und der Befriedung helfen. Zuletzt wurde im Dezember 2017 in Kassala und Nordkordofan der Notstand für sechs Monate ausgerufen.

Omar al-Baschir regiert das Land seit 1989, will sein Amt zur Wahl 2020 aber abgeben. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag beschuldigt Al-Baschir des Völkermords sowie der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Kriegsverbrechen im Darfur-Konflikt seit 2003. Gegen ihn liegen seit 2009 internationale Haftbefehle vor. Nach UN-Angaben wurden bei dem Konflikt 300.000 Menschen getötet.