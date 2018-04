Ein syrischer Militärflughafen ist nach Berichten staatlicher Medien bombardiert worden. Mehrere Geschosse hätten den Flughafen Taifur im Zentrum des Landes getroffen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Demnach soll es mehrere Tote und Verletzte gegeben haben. Die Agentur berief sich auf Armeekreise, nannte aber keine konkrete Zahl.



Es sei davon auszugehen, dass es sich um einen US-Angriff gehandelt habe, schrieb Sana. Aus Kreisen der US-Regierung wurde dies zurückgewiesen: Die Vereinigten Staaten führten keine Luftangriffe in Syrien aus, hieß es. In der Vergangenheit hat auch Israel Luftangriffe auf Syrien verübt.



Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine Warnung an Damaskus und seine Verbündeten als Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die Rebellenhochburg Duma ausgesprochen. Die Verantwortlichen müssten einen "hohen Preis" dafür bezahlen, warnte Trump.

Trump sprach mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron in einem Telefonat über den Vorfall. Die beiden Staatsmänner hätten den mutmaßlichen Giftgasangriff mit Dutzenden Toten scharf kritisiert und sich darauf verständigt, dass die syrische Führung um Präsident Baschar al-Assad zur Verantwortung gezogen werden müsse. "Sie haben sich darauf verständigt, Informationen zur Art der Attacke auszutauschen und eine starke, gemeinsame Reaktion zu koordinieren", hieß es vom Weißen Haus nach dem Telefonat. In einer Mitteilung aus dem Elyséepalast hieß es, man wolle gemeinsame Aktionen und Initiativen mit dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen koordinieren, der am Montag zusammentritt.