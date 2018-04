Syrien und Russland haben nach Angaben von britischen Diplomaten das Ermittlerteam der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) bislang nicht nach Duma gelassen, wo die Bevölkerung mit Giftgas angegriffen worden sein soll. Das teilte die britische Botschaft in den Niederlanden auf Twitter mit. Die schwedische Delegation bestätigte den Vorwurf. Beide Länder beriefen sich auf den Bericht des Generaldirektors der OPCW, Ahmet Üzümcü, an diesem Montag während einer Dringlichkeitssitzung des Exekutivrats der Organisation in Den Haag.



#OPCW Director Gen briefs Exec Council on his Fact Finding Mission’s deployment to 🇸🇾 to investigate #Douma chem weapon attack. OPCW arrived in Damascus on Saturday. Russia+Syria have not yet allowed access to Douma. Unfettered access essential. Russia+Syria must cooperate. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 16. April 2018

Das Expertenteam der OPCW, das den mutmaßlichen Giftgasanschlag untersuchen soll, sei am Samstag in Damaskus eingetroffen, könne aber nicht weiterreisen, heißt es in dem Tweet des britischen Botschafters unter Berufung auf den OPCW-Direktor: "Russland+Syrien haben den Zugang zu Duma noch nicht erlaubt. Uneingeschränkter Zugang unerlässlich." Während der Sitzung warf der britische Botschafter Peter Wilson der russischen Regierung vor, "seit 2016 jede OPCW-Ermittlung zu Vorwürfen gegen das Regime wegen des Einsatzes von Chemiewaffen zu untergraben".

"Das ist eine Erfindung der Briten"

Die OPCW-Sitzung mit Diplomaten aus 41 Ländern ist das erste internationale Treffen nach dem Raketenangriff führender Westmächte auf Ziele in Syrien. Die Vorwürfe insbesondere gegen Russland – laut des US-Vertreters bei der OPCW soll Russland die Tatorte in Duma manipuliert und Beweise vernichtet haben – weist die Führung in Moskau zurück. "Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das ist eine weitere Erfindung der Briten", sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. Die Arbeit der OPCW-Ermitler habe sich vielmehr wegen der US-Luftangriffe verzögert.

Frankreich - Emmanuel Macron rechtfertigt Luftschlag auf Syrien Der französische Präsident hat den Angriff auf mehrere Ziele in Syrien als legitim bezeichnet. In einem Interview erklärte er außerdem, dass er den US-Präsidenten Donald Trump überzeugt habe, Truppen in Syrien zu belassen. © Foto: Francois Guillot/Getty Images

Derzeit halten sich die Inspekteure in Damaskus auf. Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf den stellvertretenden syrischen Außenminister Faisal al-Mukdad berichtete, würden sich die Giftgasexperten derzeit mit Regierungsmitarbeitern treffen, um über die "Kooperation" mit den Behörden vor Ort zu beraten. Die "Präzision, Transparenz und Unparteilichkeit" der Mission stehe im Vordergrund. Über den weiteren Zeitplan wurde eine strikte Nachrichtensperre verhängt.

Syrisches Giftgasprogramm zerstören

Der Westen – allen voran die USA, Großbritannien und Frankreich – macht die syrische Staatsführung für den mutmaßlichen Giftgasangriff vom 7. April in der Stadt Duma in der einstigen Rebellenenklave Ostghuta verantwortlich. Bei der Attacke wurden nach Angaben von Helfern mehr als 40 Menschen getötet. In der Nacht zum Samstag hatten die Streitkräfte der USA, Frankreichs und Großbritanniens Ziele in Syrien mit Raketen angegriffen. Nach Angaben aus Washington und Paris richteten sich die Angriffe gegen Einrichtungen zur Chemiewaffenproduktion. Die französische Regierung forderte, der OPCW "nun die Mittel an die Hand zu geben, um die Zerstörung des syrischen Chemiewaffenprogramms zu vollenden".