Die amerikanische Regierung hat die Ankündigung von Präsident Donald Trump, Raketen nach Syrien abzufeuern, etwas abgemildert. "Es ist sicher eine Option, aber das heißt nicht, dass es die alleinige Option ist oder das einzige, was der Präsident tun könnte oder auch nicht", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, in Washington.

Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen sei noch nicht gefallen, sagte Sanders. Es gebe Gespräche mit den Verbündeten Israel, Saudi-Arabien, Frankreich und Großbritannien. Auch einen Zeitplan gebe es nicht, sagte Sanders.



Am Mittwoch hatte US-Präsident Trump Russland und Syrien scharf gewarnt: "Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach' Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen (...)", twitterte er.



Die britische Premierministerin Theresa May berief unterdessen für Donnerstag eine Sondersitzung des Kabinetts zur Syrien-Krise ein. Die BBC berichtet, die Premierministerin stehe bereit, die britische Beteiligung an einer Militäraktion zu genehmigen. Eine vorherige Zustimmung des Unterhauses wolle sie in dem Fall nicht einholen.



Großbritannien bringt einer Zeitung zufolge zudem bereits seine U-Boote für einen etwaigen Militärschlag in Stellung. May habe befohlen, dass sich die U-Boote in Reichweite für einen Angriff mit "Tomahawk"-Marschflugkörpern bringen, berichtet der Daily Telegraph unter Berufung auf Regierungskreise. Der Angriff könne Donnerstagnacht beginnen. Das britische Verteidigungsministerium lehnte einen Kommentar dazu ab.

Sicherheitsrat tagt erneut

UN-Chef António Guterres äußerte sich besorgt über die Lage sowie über die Blockade des Weltsicherheitsrats. Er warnte die Mitglieder des UN-Gremiums davor, die Lage in Syrien außer Kontrolle geraten zu lassen. Er habe die Botschafter der fünf ständigen Mitglieder des höchsten UN-Gremiums kontaktiert, um seine Sorge über die Pattsituation im Rat zu bekräftigen, teilte Guterres mit.



Am Donnerstag wollte erneut der UN-Sicherheitsrat in New York zu einem Treffen hinter verschlossenen Türen zusammenkommen, um die Frage einer drohenden militärischen Eskalation in Syrien zu erörtern.

Begonnen hatte die Eskalation mit einem am Samstag gemeldeten Giftgasangriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Duma in Ost-Ghuta. Bei diesem sollen der Hilfsorganisation Weißhelme zufolge mindestens 42 Menschen getötet worden sein. Mehr als 500 Personen wurden demnach in Krankenhäusern behandelt. Die USA sprechen von mindestens 85 Toten. Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) hatte angekündigt, ein zehnköpfiges Expertenteam für eine Untersuchung nach Duma schicken zu wollen.

Giftgasangriff in Duma - Trump kündigt Raketenangriff auf Syrien an Auf Twitter kündigt US-Präsident Trump einen Angriff des US-amerikanischen Militärs in Syrien an. Das russische Außenministerium reagierte und mahnte zur Vorsicht. © Foto: Evan Vucci/AP/dpa