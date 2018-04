Die USA halten vorerst an ihrem Militäreinsatz in Syrien fest. Man bleibe dem sich rasch nähernden Ziel verpflichtet, die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu eliminieren, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, mit.

Nach Beratungen Trumps mit seinem Sicherheitsteam erklärte sie aber auch, dass die US-Militärmission gegen den IS in Syrien "sich rasch dem Ende nähert". Die Dschihadistenorganisation sei in dem Land "fast völlig vernichtet". Angaben zu einem Zeitplan für den US-Truppenabzug machte sie nicht. Die USA würden weiter mit ihren Verbündeten über die künftigen Syrien-Pläne beraten.



Am Wochenende noch hatte Präsident Donald Trump Spekulationen über einen kompletten Truppenabzug ausgelöst. "Wir werden sehr bald aus Syrien abziehen", sagte er am Samstag in einer Rede vor Industriearbeitern im Bundesstaat Ohio. Die US-Soldaten sollten "zurück in unser Land kommen, wo sie auch hingehören". Um Syrien sollten sich nun "andere Leute" kümmern, sagte Trump weiter.



Seine Ankündigung hatte Trump offenbar nicht abgestimmt: Auf die Frage, ob sie über die Pläne im Bilde sei, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert, dem Sender CNN: "Bin ich nicht, nein. Nein."



Syrien-Gipfel in Ankara

Am Mittwoch trafen sich die Präsidenten der Türkei, des Iran und Russlands in Ankara zu einem Syrien-Gipfel und sprachen sich für eine "dauerhafte Waffenruhe" in dem Bürgerkriegsland aus. Recep Tayyip Erdoğan, Hassan Ruhani und Wladimir Putin bekräftigten zudem ihre Entschlossenheit, sich für den Schutz der Zivilbevölkerung in den eingerichteten Deeskalationszonen einzusetzen. Konkrete Schritte dazu verkündeten sie aber nicht.



Ihr gemeinsames Ziel sei außerdem die "endgültige Eliminierung" terroristischer Gruppen in Syrien, hieß es. Außerdem gelte es, die Einheit Syriens zu wahren. Das könnte eine Ablehnung selbstverwalteter Gebiete von Minderheiten wie den Kurden im Norden durch die drei Machthaber bedeuten.



Die Türkei führt in Nordsyrien einen Feldzug gegen den Einfluss der kurdischen YPG-Miliz, die sie als Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation betrachtet. Erdoğan erklärte, die türkischen Streitkräfte würden ihre Offensive gegen die kurdischen Kämpfer fortsetzen. "Ich sage hier noch einmal, dass wir nicht stoppen werden, bis wir alle von der (YPG) kontrollierten Gebiete sicher gemacht haben, beginnend mit Manbidsch", sagte Erdoğan.